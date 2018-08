BCV Solidarité : construction d’un local réfrigéré d’une capacité de 150 tonnes au Niger et équipement complet d’un hôpital en Indonésie

La construction près de Niamey (Niger) d'un local réfrigéré d'une capacité de 150 tonnes destiné à la conservation de pommes de terre, soutenue en 2017 par les collaborateurs de la Banque dans le cadre de l'opération BCV Solidarité, est terminée. L'inauguration a eu lieu en mars dernier. Quant au projet soutenu en 2018, il a été choisi : il s'agit de l'équipement complet d'un hôpital situé dans la région d'Anjingan Klungkung en Indonésie.

Le projet de l'association suisse Agro-sans-frontière, basée à Buchillon, s'est accompli au printemps dernier avec la construction d'un lieu de stockage réfrigéré qui doit permettre aux agriculteurs nigériens de mieux gérer leur récolte de pommes de terre et d'améliorer ainsi la rentabilité de leur travail. Agro-sans-frontière est une organisation dont le but est d'offrir à des pays en développement (Afrique subsaharienne et Madagascar) l'expérience d'ingénieurs agronomes actifs ou à la retraite. L'inauguration du local de stockage a eu lieu le 1er mars en présence des autorités nigériennes et d'une délégation de collaborateurs du groupe de travail de BCV Solidarité.

Le choix du prochain projet (2018), sélectionné parmi les propositions d'une cinquantaine d'organisations, a eu lieu en juin. Le groupe de travail, constitué de collaborateurs volontaires de la Banque, s'est prononcé pour celui de la Fair Future Foundation. Cette fondation suisse mène en Indonésie, sous la direction d'Alex Wettstein, des actions de santé auprès de la population démunie. Le soutien de CHF 150 000 permettra d'équiper en matériel médical l'hôpital public récemment construit par la Fair Future Foundation à Anjingan Klungkung, une zone pauvre de l'est de l'île de Bali où l'accès aux soins est très limité.