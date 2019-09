BCV Solidarité: reconstruction d'un bâtiment scolaire pour 120 enfants au Népal

BCV Solidarité soutient cette année la reconstruction d'un bâtiment scolaire au Népal par l'association The Butterfly Help Project. Ce projet a été choisi par un groupe de travail constitué de collaborateurs volontaires de la Banque. Le bâtiment scolaire est destiné à des enfants de la communauté des Chepang, qui est l'une des plus défavorisées du Népal et qui habite dans le district de Chitwan, une région du sud du pays caractérisée par un faible développement économique.

Créée en 2015, l'association de droit suisse The Butterfly Help Project a notamment pour but de contribuer au développement de l'éducation au Népal ainsi que d'apporter un soutien aux familles de sherpas disparus lors d'expéditions en montagne. Depuis le tremblement de terre d'avril 2015, qui a détruit ou fortement endommagé plusieurs milliers d'écoles dans le pays, l'association y a déjà reconstruit deux bâtiments scolaires. Ce nouveau bâtiment, reconstruit dans le village d'Aadhamara dans le cadre du projet soutenu à hauteur de CHF 130 000 par BCV Solidarité, permettra aux enfants de la région d'être scolarisés dans un bâtiment disposant des équipements de base nécessaires (isolation, éclairage…) et conforme aux normes parasismiques.

BCV Solidarité

Mise en place en 2012, l'opération BCV Solidarité est née de la transformation d'une petite attention destinée aux collaborateurs à la période des fêtes de fin d'année en une action commune soutenant chaque année, en leur nom, un projet humanitaire dans le monde. Le choix des projets ainsi que leur suivi sont assurés par les collaborateurs qui se portent volontaires chaque année dans le cadre de cette opération.

Lausanne, le 5 septembre 2019

Contact

Jean-Pascal Baechler, porte-parole

Tél.: + 41 21 212 22 51

Courriel: jean-pascal.baechler@bcv.ch

Plus d'informations sur l'association: fr.butterflyhelpproject.org