Banque Cantonale Vaudoise : Communiqué de presse

La BCV offre quelque 2000 cartes «Vaud à la carte» de l'Office du Tourisme du Canton de Vaud à tous ses collaborateurs pour un montant total proche de CHF 350 000. Ces cartes prépayées seront utilisées auprès de centaines d'entreprises vaudoises telles que restaurants, hôtels, musées, vignerons, transports ou sites touristiques.

La BCV a décidé d'offrir à toutes ses collaboratrices et collaborateurs une carte prépayée d'un montant de CHF 175. Ce montant n'est pas choisi au hasard: cette année, la Banque a 175 ans. La situation sanitaire et les incertitudes qui la caractérisent rendent l'organisation de grandes festivités peu opportune, notamment entre collègues d'une entreprise comptant quelque 2000 collaborateurs. La BCV a toutefois décidé de mettre en œuvre une action d'envergure pour ses collaboratrices et collaborateurs, en partenariat avec l'Office du Tourisme Vaudois. Il s'agit, d'une part, d'une manifestation de reconnaissance envers ses collaborateurs, qui pourront profiter d'un moment agréable dans leur région, et d'autre part d'un acte de solidarité envers les entreprises qui proposent ces activités, dans une période qui les a particulièrement mises à l'épreuve. Cette action souligne également la relation de partenariat de longue date qui existe entre la BCV et l'Office du Tourisme du Canton de Vaud.

Pascal Kiener, Président de la Direction générale de la BCV a commenté ainsi cette action inédite: «Pour la BCV, cette année devait être une année de célébration partagée avec nos collaborateurs, nos clients et l'ensemble des habitants du Canton de Vaud. La crise du nouveau coronavirus nous a malheureusement forcés à abandonner la plupart des manifestations et actions que nous avions prévues pour notre 175e anniversaire. Au cours des derniers mois, nous avons concentré nos efforts sur la poursuite de nos activités au service de notre clientèle, tout en protégeant nos collaborateurs et nos clients. Nous avons maintenant envie de faire un pas supplémentaire en termes de solidarité, en offrant ce cadeau à nos collaborateurs qui leur permettra de soutenir les entreprises vaudoises tout en profitant des multiples atouts de notre canton.»

Andreas Banholzer, Directeur de l'Office du Tourisme Vaudois: 'Comme nous l'espérions, cette initiative de «Vaud à la carte» se déploie déjà à d'autres niveaux. Initialement prévu pour les hôtes en séjour dans le canton de Vaud, ce nouveau produit permet à des entreprises vaudoises d'offrir des cartes cadeaux à leurs employés. Nous sommes ravis de ce partenariat avec la BCV qui participe au soutien de l'économie touristique vaudoise. Le large réseau d'environ 600 partenaires expressément mis en place pourra ainsi bénéficier d'une clientèle locale provenant des employés BCV.'

le 6 juillet 2020

Note à la rédaction:

Le principe de carte prépayée «Vaud à la carte», lancé en juin par l'Office du Tourisme du Canton de Vaud, avec l'appui du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), est un support de promotion du tourisme vaudois. Elle est valable chez plus de 500 prestataires qui permettent d'accéder aux richesses ludiques, touristiques, gastronomiques et culturelles locales. La carte « Vaud à la carte » des collaborateurs BCV est valable du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021, afin d'inscrire cette action dans la durée.