Banque Cantonale Vaudoise : Eftychia Fischer proposée comme nouveau membre du Conseil d'administration de la BCV

Le Conseil d'administration de la BCV proposera à la prochaine Assemblée générale, le 30 avril 2020, d'élire Eftychia Fischer, membre des conseils d'administration de la Vaudoise Assurances et de l'Union Bancaire Privée (UBP), au titre de membre du Conseil de la Banque pour succéder à Reto Donatsch.

Lausanne, le 22 août 2019 - Conformément à l'article 12a, al. 1, lettre c de la Loi organisant la Banque Cantonale Vaudoise (LBCV), le Conseil d'administration de la Banque proposera à la prochaine Assemblée générale du 30 avril 2020 de procéder à l'élection d'Eftychia Fischer au poste d'administratrice de la BCV. Elle deviendrait ainsi l'un des trois membres du Conseil d'administration élus par l'Assemblée générale et succéderait à Reto Donatsch qui arrivera au terme de son mandat. Comme annoncé lors de sa réélection lors de l'Assemblée générale ordinaire du 2 mai 2019, ce dernier devra remettre son mandat à la prochaine Assemblée générale du fait qu'il atteindra en 2020 la limite d'âge de 70 ans figurant dans la LBCV et les Statuts.

Vaste expérience dans le domaine bancaire et financier

Le parcours professionnel d'Eftychia Fischer est marqué par sa grande expérience dans le domaine bancaire et financier. Après avoir obtenu un Bachelor en physique à l'Imperial College de Londres, Eftychia Fischer a débuté sa carrière en 1986 en tant que trader en dérivés de taux d'intérêt chez Société Générale Strauss Turnbull à Londres. Après divers postes à responsabilités à Paris et Zurich dans des établissements tels que J.P. Morgan & Co., Julius Baer et EFG International, elle a rejoint UBP en 2010, en qualité de Responsable de la division Treasury & Trading. En plus de cette fonction, elle a également dirigé la division Asset Management entre 2012 et 2015, avant de rejoindre le Conseil d'administration d'UBP. De nationalité suisse et grecque, Eftychia Fischer est également diplômée de l'Advanced Management Program (AMP) de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie et certifiée Chartered Financial Analyst (CFA) et Financial Risk Manager (FRM).

Contacts:

Jean-Pascal Baechler, porte-parole

Tél. : + 41 21 212 22 51

Courriel : jean-pascal.baechler@bcv.ch

Gregory Duong, relations investisseurs

Tél. : +41 21 212 20 71

Courriel : gregory.duong@bcv.ch

Note à la rédaction :

Ce communiqué est envoyé en dehors des heures d'ouverture de la Bourse suisse (SIX-Swiss Exchange), afin de respecter les principes de publicité événementielle issus du Règlement de cotation émis par celle-ci.