Banque Cantonale Vaudoise : L'étude «Vaud innove» analyse les différents visages de l'innovation vaudoise

La BCV, via son Observatoire de l'économie vaudoise, la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) et Innovaud se sont associés pour réaliser l'étude «Vaud innove» (lien vers site) qui dresse un bilan de la dynamique à l'œuvre en matière d'innovation locale.

Le canton de Vaud, la Suisse romande et la Suisse ont compris l'importance de l'innovation pour préparer l'avenir. Beaucoup a été entrepris afin de dynamiser la recherche et le transfert de technologie, et placer ainsi la région sur la carte mondiale des écosystèmes les plus vivants. Mais connaît-on réellement la cartographie et les perspectives de l'innovation vaudoise? Comment se positionne la région dans la compétition globale?

Des réponses détaillées sont présentées sur www.vaudinnove.ch à raison d'un thème par semaine du 12 septembre à fin octobre. Le premier thème dessine les contours de cet écosystème et les innovations qui ont marqué le canton.

Voir le site vaudinnove.ch et s'abonner à la newsletter pour recevoir les informations.

vaudinnove.ch