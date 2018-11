Banque Cantonale Vaudoise : La BCV et FinanceMission au Salon des Métiers et de la Formation à Lausanne

Du 27 novembre au 2 décembre 2018, le Salon des Métiers et de la Formation présentera à Beaulieu Lausanne plus de 500 formations initiales et continues. La BCV participera, sur le stand de l'Association Vaudoise des Banques, aux présentations et explications sur les formations bancaires.

Ce salon sera aussi l'occasion de découvrir le stand de FinanceMission et son offre pédagogique. Ce programme, soutenu par l'Union des Banques Cantonales Suisses (UBCS), vise à développer les connaissances des jeunes en termes de gestion budgétaire et des dépenses. Il se compose du jeu éducatif digital FinanceMission Heroes et de matériel didactique pour les classes.