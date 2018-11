Banque Cantonale Vaudoise : La BCV propose à ses clients une formation de 2 heures à la sécurité sur internet - Avenue de la Vallombreuse 100, 1008 Prilly

La sécurité est une priorité pour la BCV. Alors que les banques et leurs clients sont de plus en plus la cible de tentatives malveillantes de la part de cybercriminels, la BCV offre à ses clients la possibilité de participer à une formation gratuite à la sécurité sur internet. La prochaine session se déroulera le 13 décembre, de 16h30 à 18h45, à Prilly.

Au programme :

« Les escroqueries de plus en plus présentes… » par Luigi Fiorito, responsable de la sécurité physique et opérationnelle à la BCV

Comprendre les menaces auxquelles les clients sont exposés, connaître les mesures de sécurité pragmatiques et simples à mettre en œuvre.

« La cybercriminalité vue par la BCV », par Grégory Ruch, ingénieur cybersécurité sénior à la BCV

Illustrer, par des cas réels, les menaces auxquelles les utilisateurs d'internet sont exposés.

« Services digitaux proposés par la BCV : e-banking et applications mobiles », par Bogdan Iancu, responsable Online et Mobile Banking

Se familiariser avec les principales fonctionnalités et illustration par une démonstration en live.