Banque Cantonale Vaudoise : La CVCI et la BCV présentent les perspectives conjoncturelles

Lors de plusieurs séances dans différents lieux du canton, la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie expose les résultats de son enquête conjoncturelle d'automne et les prévisions 2019 des entreprises vaudoises. Ces résultats sont complétés par une présentation de la conjoncture suisse et mondiale par la BCV.

Lundi 12 novembre, à Chavannes-de-Bogis, à 17h

Mardi 20 novembre, à Vevey, à 17h30

Mercredi 28 novembre, à Yverdon-les-Bains, à 17h

Lundi 3 décembre, à Payerne, à 17h

Plus d'informations et inscriptions (les séances sont gratuites et ouvertes à tous) sur le site de la CVCI :