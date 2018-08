Banque Cantonale Vaudoise : La Fondation pour l'Innovation Technologique (FIT) accorde des prêts seed à quatre nouvelles start-up

Largo Films, Aeler Technologies, Gliapharm et Ligentec ont reçu chacune un prêt seed de CHF 100 000.

Largo Films (EPFL)

Largo développe Sofy.tv, une plateforme innovante de vidéos à la demande consacrée aux films d'une durée inférieure à 40 minutes. La technologie de Largo permet de mieux sélectionner les recommandations de films pour le bon public cible avec davantage d'engagement. Contrairement à il y a quelques années, alors qu'ils constituaient une niche réservée aux grands cinéphiles, les courts-métrages constituent aujourd'hui un attrait pour le grand public. Le moment est donc idéal pour exploiter ce changement du marché avec Sofy.tv.

Largo va utiliser ce prêt de la FIT pour le transfert de technologies.

http://www.largofilms.ch/

Contact: Sami Arpa, info@largofilms.ch, +41 78 908 7502

Aeler Technologies (EPFL)

La start-up de l'EPFL repense un élément essentiel du transport international: le container maritime. Aeler développe un container moderne fabriqué en matériaux composites et encapsulant capteurs et systèmes électroniques de pointe. À travers leur solution, Aeler permettra une réduction des coûts d'opération durant le transport, augmentera la sécurité du processus, réduira la consommation de carburant et les émissions liées, et permettra une traçabilité et une visibilité complète au niveau du container.

Le prêt de la FIT sera utilisé afin de créer un prototype de taille réelle du container connecté pour l'utiliser en situation réelle avec des partenaires industriels durant la première phase pilote.

http://www.aeler.com/

Contact: Naïk Londono, naik@aeler.com, +41 76 495 55 87

Gliapharm (EPFL)

La start-up biotech Gliapharm développe des traitements pour les maladies neurologiques et psychiatriques, basés sur les cellules gliales.

Le soutien de la FIT va permettre à Gliapharm de continuer à se développer, et poursuivre sa mission, qui est de devenir une entreprise biotech leader sur le marché.

http://www.gliapharm.com/

Contact: Sylvain Lengacher, CEO, sylengach@gliapharm.com, +41 79 348 39 07

LIGENTEC (EPFL Innovation Park)

LIGENTEC a pour but le développement, la fabrication et la commercialisation des composants et produits basés sur des circuits intégrés photoniques en nitrure de silicium. Ce qui donne la possibilité de réduire la taille des grands systèmes optiques à la taille d'un doigt. Ces derniers deviennent également plus efficaces en énergie, grâce à de nouvelles fonctionnalités. LIGENTEC est présent dans les domaines des télécommunications, de l'informatique quantique et de la bio-détection.

http://www.ligentec.com/

Contact: Dr. Michael Geiselmann, michael.geiselmann@ligentec.com, +41 767492873

À propos de la FIT

Soutenue financièrement par la BCV, la Fondation pour l'innovation technologique (FIT) a apporté depuis 1994 un soutien financier sous forme de prêts et de bourses à des projets innovants de start-up pour un montant total de 33 millions de francs. Elle a accordé 195 prêts à 168 entreprises innovantes. 125 d'entre elles sont toujours en activité aujourd'hui. Elles ont généré plus de 1300 emplois en Suisse à ce jour. Innovaud, qui est en charge de la promotion de l'innovation dans le canton de Vaud, collabore étroitement avec le secrétariat de la FIT en effectuant la présélection des nouvelles demandes en fonction des critères d'éligibilité de la FIT. Innovaud accompagne et encadre également les projets soutenus par la fondation.

http://www.fondation-fit.ch/