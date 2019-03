Banque Cantonale Vaudoise : Lancement de la septième édition du Silicon Valley Startup Camp

Créé dans le but de faire germer l'esprit d'entreprise chez de jeunes étudiants vaudois, le Silicon Valley Startup Camp (SVSC) connaîtra sa septième édition du 25 au 31 août 2019. Les postulations sont attendues dès aujourd'hui jusqu'au 15 avril.

Sur les traces des premières éditions de ce programme innovant, les étudiants sélectionnés partiront en Californie pour participer à des ateliers sur-mesure, visiter des campus et laboratoires de création, observer des start-up, rencontrer des capital-risqueurs et découvrir des sociétés emblématiques de la Silicon Valley. Ils pourront ainsi s'imprégner, par immersion, de l'esprit d'entreprise qui est si dense dans cette région.

L'idée qui a présidé à cette démarche est de détecter, à un stade précoce, des étudiants des hautes écoles (EPFL, UNIL, HEIG-VD, ECAL, EHL à ce jour) du canton qui manifestent un intérêt pour la création de leur propre entreprise et de les plonger pendant une semaine dans le climat stimulant de la Silicon Valley. Leur programme est organisé en collaboration avec Swissnex San Francisco, l'organisme chargé par la Confédération de tisser et de développer des liens entre la Suisse et l'Amérique du Nord en matière de science, d'éducation, d'art et d'innovation.

Une dizaine d'étudiants seront retenus par un jury composé de représentants des partenaires de cette opération. Le septième SVSC se déroulera du 25 au 31 août prochain.

Cette opération est financée et pilotée par la BCV, qui agit en partenariat avec les hautes écoles vaudoises, la CVCI, la Fondation pour l'Innovation Technologique, Swissnex et le Journal des arts et métiers.

L'opération lancée aujourd'hui est menée sur Facebook (page Silicon Valley Startup Camp) et sera relayée par la communication interne des hautes écoles. Les étudiants intéressés sont invités à présenter, à motiver et à déposer leur candidature, en anglais (1 page A4 maximum), via la page Facebook du camp#svsc19, d'ici au 15 avril 2019.

Lausanne, le 19 mars 2019

Contact :

Christian Jacot-Descombes, porte-parole

Tél. : + 41 21 212 28 61

Courriel : christian.jacot-descombes@bcv.ch

www.facebook.com/BCVsvsc

#svsc19