Standard and Poor's accorde la note de crédit AAA au canton de Vaud

Genève (awp) - Standard and Poor's (S&P) Global Ratings décerne la note de crédit AAA, avec "perspective stable", au canton de Vaud. Cet attribut indique l'aptitude extrêmement forte du canton à honorer ses obligations financières, annonce lundi l'agence de notation.

Le canton de Vaud "dispose de fondamentaux économiques très solides, d'une gouvernance et d'une gestion financières très fortes et d'un cadre institutionnel favorable", précise S&P. L'agence estime encore que "la gouvernance financière prudente du canton et son économie solide (se traduisant par une forte dynamique des recettes fiscales) lui permettront de limiter ses besoins de financement".

Par ailleurs, la perspective stable reflète l'anticipation que "de fortes performances budgétaires" pourront être maintenues, associées à "un faible endettement d'ici 2021", relève le communiqué.

