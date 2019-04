Banque national de Belgique : Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 mai 2019 PDF

Les détenteurs d'actions dématérialisées qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'assemblée doivent demander à leur banque ou organisme financier de délivrer une attestation certifiant le nombre d'actions détenues à la date d'enregistrement et pour lequel ils ont déclaré vouloir participer à l'assemblée. Cette attestation doit parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse securities@nbb.be , soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, Secrétariat Marchés Financiers (LEDM), boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, soit par fax au n° 02 221 31 01, au plus tard le mardi 14 mai 2019.

Conformément à l'article 536, § 2 du Code des sociétés, le droit de participer à l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le lundi 6 mai 2019, à vingt-quatreheures (heure belge) - "date d'enregistrement" -, soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale. Seules les personnes qui sont actionnaires à la date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale.

Les portes s'ouvriront à 13 heures. Les actionnaires sont priés de se présenter au plus tard à 13 h 30 afin de satisfaire aux formalités d'entrée et de signer la liste des présences.

Procuration

Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission mentionnées ci-dessus et remplir un formulaire de procuration qui doit parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse securities@nbb.be(si le formulaire est rempli de manière électronique, il doit être doté d'une signature électronique répondant au prescrit légal en matière de signatures électroniques), soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, Secrétariat Marchés Financiers (LEDM), boulevard

de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, soit par fax au n° 02 221 31 01, au plus tard le mardi 14 mai 2019. Des formulaires de procuration sont disponibles sur le site internet de la Banque, à l'adresse www.nbb.be - La Banque nationale - Informations destinées aux actionnaires - Assemblée générale

Droit de requérir l'inscription de sujets à l'ordre du jour et de déposer des propositions de décision

Dans les limites prévues à l'article 533ter du Code des sociétés et dans les Statuts de la Banque, un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3% du capital social peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'assemblée, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Ces demandes doivent parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse sdsafe@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, service Secrétariat (SD), boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, pour le dimanche 28 avril 2019 au plus tard. S'il est fait usage de cette possibilité, un ordre du jour complété sera publié le vendredi 3 mai 2019 au plus tard. Des informations plus détaillées sur l'exercice de ce droit sont disponibles sur le site internet de la Banque.

Droit de poser des questions

Conformément à l'article 540 du Code des sociétés, les actionnaires peuvent envoyer par écrit des questions au sujet des points portés à l'ordre du jour et auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée. Ces questions doivent parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse sdsafe@nbb.be, soit par courrier adressé

à la Banque nationale de Belgique, service Secrétariat (SD), boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles pour le mardi 14 mai 2019 au plus tard. Des informations plus détaillées sur l'exercice de ce droit sont disponibles sur le site internet de la Banque.

Documents disponibles

Le rapport d'entreprise, les formulaires de procuration et la convocation sont disponibles sur le site internet de la Banque à l'adresse www.nbb.be - La Banque nationale - Informations destinées aux actionnaires - Assemblée générale. Ces documents peuvent par ailleurs être obtenus sur demande à l'adresse securities@nbb.beou par téléphone au n° 02 221 46 56. Les actionnaires peuvent également consulter ces documents les jours ouvrables et pendant les heures normales d'ouverture au siège de la Banque (boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles) et/ou obtenir gratuitement les copies de ces documents.

Pour des raisons pratiques, et sauf demande contraire à introduire auprès du Secrétariat Marchés Financiers (LEDM) au plus tard le mardi 14 mai 2019 par e-mail à l'adresse securities@nbb.be, par téléphone au

n° 02 221 46 56 ou par fax au n° 02 221 31 01, chaque actionnaire se verra remettre une seule carte de vote valant tant pour ses votes en nom propre que pour ses votes par procuration.

Les actionnaires et mandataires seront appelés à s'identifier par leur carte d'identité lors de l'accueil. La Banque n'envoie pas de courrier de confirmation aux actionnaires inscrits.