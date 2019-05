Banque national de Belgique : Communiqué de presse - Baromètre de conjoncture (2019-05) PDF

La confiance des chefs d'entreprise s'est sensiblement repliée dans le commerce et, dans une moindre mesure, dans les services aux entreprises et dans l'industrie manufacturière

5

Enquête trimestrielle auprès des entreprises sur les conditions de crédit - avril 2019

La perception de la contrainte de crédit s'est légèrement améliorée en avril

Il ressort de l'enquête trimestrielle menée par la Banque nationale de Belgique en avril 2019 sur l'appréciation des conditions de crédit par les entreprises que les conditions générales d'accès au crédit bancaire se sont modérément assouplies, après s'être stabilisées au trimestre précédent. L'indicateur général de perception de la contrainte de crédit est revenu de 5,5 % en janvier à 5,1 % en avril.

Les résultats par branche d'activité révèlent que les conditions de crédit ont surtout été jugées moins contraignantes qu'au trimestre précédent dans l'industrie manufacturière (diminution de 4,5 % à 3,3 %). Dans la construction, la perception est restée quasiment stable (6,1 %, contre 6,2 %), tandis qu'elle s'est quelque peu détériorée dans les services aux entreprises (augmentation de 6,7 % à 7,3 %).

La répartition par taille d'entreprise montre que les conditions de crédit n'ont été considérées comme plus favorables que dans les petites et les moyennes entreprises (moins de 250 travailleurs). Dans les grandes entreprises (de 250 à 499 travailleurs) et, de façon encore plus marquée, dans les très grandes entreprises (à partir de 500 travailleurs), les conditions ont en revanche été ressenties comme moins propices, avec des hausses de, respectivement, 1,3 % à 2,6 % et 2,7 % à 6,5 %.