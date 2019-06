Banque national de Belgique : Communiqué de presse - Enquête semestrielle sur les investissements (2019-I) PDF

La diminution des montants investis en 2018 repose toutefois sur des évolutions contrastées au niveau des industries interrogées. Ainsi, une nette progression des investissements dans plusieurs secteurs - dont la production des matériaux de construction, les industries de la chimie et technologique, n'a pu compenser un affaiblissement important des investissements dans les industries de la pétrochimie, du textile (hors confection et bonneterie), de l'automobile, de la sidérurgie ainsi que dans les industries de la transformation du bois, de l'alimentation et dans la fabrication des papiers et cartons.

La Banque nationale de Belgique mène deux fois par an, au printemps et à l'automne, une enquête sur les investissements des entreprises de l'industrie manufacturière.

en 2018. Par ailleurs, hormis une nette accélération des investissements dans les entreprises dont le taux à l'exportation se situe entre 61 et 80 %, le repli des investissements aurait été généralisé.

Hausse attendue des investissements en 2019

Pour 2019, les entreprises confirment s'attendre à une augmentation de leurs investissements de l'ordre de 9,1 %, en léger recul toutefois par rapport aux résultats de l'enquête de l'automne dernier, dans laquelle les entrepreneurs tablaient sur une remontée de 10,5 %. Les investissements devraient largement s'intensifier dans les industries des métaux non ferreux, de la fabrication des papiers et cartons, du béton et du ciment, du textile (hors confection et bonneterie), de la chimie et du plastique, de l'alimentation et, plus modestement, de la pétrochimie.

La hausse des investissements en 2019 serait ici le fait de toutes les catégories de tailles d'entreprises, et non plus seulement des très grandes entreprises (plus de 500 travailleurs) comme cela avait été relevé dans l'enquête d'automne. Eu égard au ratio des exportations, les investissements devraient se renforcer dans toutes les catégories d'entreprises, à l'exception de celles les moins tournées vers les marchés extérieurs (dont la part à l'exportation se situe sous les 20 %).

GRAPHIQUE 2 INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE : PRÉVISIONS DE L'ENQUÊTE SEMESTRIELLE ET RÉALISATIONS

1 Sources: BNB - enquête semestrielle, pourcentages de variation des investissements exprimés à prix courants (leasing exclu), Statbel.

Note: La définition des investissements est plus restrictive pour l'enquête de la Banque que pour les statistiques de la TVA puisqu'il n'y est pas tenu compte des actifs immatériels et du leasing. En moyenne, l'enquête sur les investissements est toutefois représentative de quelque 50 % du montant des investissements de l'industrie manufacturière tels que rapportés par les statistiques de la TVA.

Si les prévisions d'investissements renseignées par les entreprises dans le cadre de l'enquête de la Banque constituent un bon indicateur des grandes tendances des investissements (ralentissement, accélération), les évolutions strictement chiffrées doivent néanmoins être interprétées avec prudence, l'écart entre les prévisions établies au préalable et les montants finalement investis se révélant fréquemment important. En général, les entreprises ont tendance à surestimer systématiquement leurs prévisions d'investissements pour l'année à venir lors de l'enquête réalisée à l'automne de l'année précédente, avant de se montrer plus mesurées dans l'enquête de printemps de l'année en cours, pour aboutir, lors de l'enquête de l'automne de l'année en cours, à une estimation fort proche de la réalité finalement observée.

L'un des éléments qui peuvent être avancés pour expliquer ce biais systématique à la hausse dans les données d'enquête est que les entrepreneurs y exprimeraient plutôt leur volonté d'investir, mais que celle-ci est in fine freinée par des éléments extérieurs, sur lesquels les entrepreneurs ont moins de prise, ou qu'ils anticipent plus difficilement. La prudence habituelle est donc d'autant plus de mise pour l'année 2019 étant donné le ralentissement de la croissance mondiale et les incertitudes toujours élevées, notamment en matière de relations commerciales internationales.