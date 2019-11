Banque national de Belgique : Communiqué de presse - ICN - Agrégats trimestriels (2019-III) PDF

Institut des comptes nationaux

2019-11-29

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'activité économique a progressé de 0,4 % au troisième trimestre de 2019

L'emploi intérieur s'est raffermi de 0,4 % au troisième trimestre de 2019

Croissance économique

Au troisième trimestre de 2019, le produit intérieur brut (PIB) en volume, corrigé des variations saisonnières et des effets de calendrier, a crû de 0,4 % par rapport au trimestre précédent. En base annuelle, l'activité économique s'est renforcée de 1,6 %.

Par rapport au trimestre précédent, la valeur ajoutée s'est accrue modérément dans l'industrie (+0,1 %), et plus franchement dans les services (+0,4 %) et dans la construction (+1,3 %). L'évolution observée dans les services a été influencée par l'enregistrement d'une transaction spécifique relative à un vaste accord de coopération en matière de R&D. Cette transaction a eu une incidence positive sur la croissance du PIB à un trimestre d'écart à hauteur d'environ 0,1 point de pourcentage.

Les ménages et les administrations publiques ont intensifié leurs dépenses de consommation de, respectivement, 0,6 et 0,5 %. Les investissements des entreprises se sont eux aussi avivés (+1,0 %). En revanche, les investissements des ménages (-1,5 %) et ceux des administrations publiques (-0,2 %) se sont inscrits en baisse.

Les exportations nettes de biens et de services ont contribué négativement à la variation du PIB (-0,1 point de pourcentage), le repli des exportations (-0,9 %) ayant été légèrement plus prononcé que celui des importations (-0,8 %).

Emploi

Au troisième trimestre de 2019, l'emploi intérieur s'est redressé de 0,4 % par rapport au trimestre précédent. Il a gagné 1,3 % sur une base annuelle.