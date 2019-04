Banque national de Belgique : Communiqué de presse - ICN - Comptes des administrations publiques PDF

Institut des comptes nationaux

2019-04-18

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'assainissement des finances publiques belges marque le pas en 2018

•Le déficit public se réduit légèrement, à 0,7 % du PIB, grâce à l'embellie conjoncturelle ainsi qu'à la vive création d'emplois, à l'environnement de taux d'intérêt bas et à des facteurs temporaires.

•Le taux d'endettement se replie à 102% du PIB, en raison du surplus primaire important et de l'écart positif entre la croissance nominale du PIB et le taux d'intérêt implicite sur la dette publique.

Ce jeudi 18 avril 2019, l'Institut des comptes nationaux (ICN) publie les tableaux établis pour la notification du déficit public et de la dette publique à la Commission européenne dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs(PDE), qui a lieu deux fois par an, en avril et en octobre.

Les tableaux PDE sont cohérents avec les statistiques habituelles de finances publiques, également publiées ce jour par le biais de la base de données NBB.Stat. Établies conformément au système européen des

comptes (SEC 2010), ces statistiques donnent une première estimation provisoire des recettes, des dépenses, du solde de financement et de la dette brute consolidée de l'ensemble des administrations publiques et de ses sous-secteurs pour l'année 2018.

Ensemble des administrations publiques

Le solde de financement des administrations publiques s'établit à -0,7 % du PIB en 2018, contre -0,8 % du PIB l'année précédente.

Après quatre années de recul, le ratio des dépenses primaires augmente de 0,4 % du PIB par rapport à 2017, pour ressortir à 50,1 % du PIB tandis que les charges d'intérêts régressent de 0,2 % du PIB, pour représenter 2,3 % du PIB. Les recettes progressent, quant à elles, de 0,4 % du PIB, pour s'établir à 51,7 % du PIB.

L'évolution des dépenses primaires en pourcentage du PIB résulte essentiellement de la croissance des prestations sociales, et en particulier de celles des pensions de retraite, de la hausse des transferts au reste du monde - où l'année 2017 avait été marquée par une diminution temporaire de la contribution de la Belgique au budget de l'Union européenne - et de la formation brute de capital fixe avec une vive augmentation des investissements des pouvoirs locaux durant l'année des élections locales ainsi que celle des communautés et régions.

La réduction des charges d'intérêts est principalement une conséquence de la nouvelle contraction du taux implicite étant donné que les (bas) taux d'intérêt sur les nouvelles émissions sont demeurés inférieurs aux taux des titres et emprunts arrivés à échéance.

La hausse des recettes s'explique principalement par la croissance des recettes fiscales et parafiscales (+0,3 % du PIB) tandis que les autres recettes enregistrent une croissance plus modeste (+0,1 % du PIB). L'évolution favorable des recettes fiscales et parafiscales résulte surtout de l'impôt des sociétés - à cet égard, l'accentuation