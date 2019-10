Banque national de Belgique : Communiqué de presse - ICN - Comptes détaillés et tableaux PDF

les séries statistiques depuis 1995. Une telle révision a lieu en principe tous les cinq ans et s'inscrit dans le cadre des procédures normales d'amélioration des statistiques. Une brochureexpliquant la nature et l'incidence des principaux changements mis en œuvre est disponible sur le site de la Banque nationale de Belgique.

2

Une croissance économique de 1,5 % en 2018, portée par la demande intérieure

En 2018, le produit intérieur brut de l'économie belge a progressé de 1,5 % en volume, après s'être accru de 2,0 % en 2017.

Le ralentissement observé en 2018 provient d'une contraction de l'activité industrielle (-1,7 %), principalement dans les branches de l'énergie et de la chimie ; le net repli de l'activité agricole (-24,5 %), pénalisée par la sécheresse, a également contribué à peser sur le PIB malgré son poids limité. La valeur ajoutée dans les services s'est par contre redressée un peu plus rapidement qu'en 2017 (+2,2 %, contre +2 % un an plus tôt), ce qui cache toutefois des évolutions contrastées selon les branches. Par exemple, alors que l'activité s'est accélérée dans le commerce et les services financiers, elle s'est en revanche sensiblement affaiblie dans les services de santé et d'action sociale. Enfin, dans la construction, la croissance de la valeur ajoutée a gagné en vigueur, pour atteindre 3,7 %.

La croissance économique a été portée par la demande intérieure, en particulier par le renforcement des investissements (+4 %). Ceux des administrations publiques ont en effet bondi de 10,6 %, soutenus par les dépenses des pouvoirs locaux en année d'élections communales. Toujours favorisés par des conditions de financement très propices et par la bonne santé financière des entreprises - dont le taux de marge s'est établi au niveau historiquement élevé de 42,7 % -, les investissements des entreprises ont gagné 3,9 %. Les investissements en logements des ménages ont crû plus modestement, de 1 %. La hausse de la consommation privée a quelque peu ralenti en 2018, tout en demeurant, à 1,5 %, un facteur important de soutien à la croissance, alimentée par une progression soutenue du revenu disponible. La consommation des administrations publiques a, quant à elle, augmenté de 0,9 %. Enfin, en écho au tassement du commerce mondial, la croissance des exportations de biens et de services s'est considérablement essoufflée, revenant de 5,3 % en 2017 à 1,2 % en 2018, ce qui s'est également traduit par une baisse des importations, quoique dans une moindre mesure (+2,1 %), en raison, entre autres, de l'importation accélérée de produits pharmaceutiques en vue de constituer des stocks. En conséquence, la contribution des exportations nettes à la croissance a été négative (-0,7 %), et celle des variations de stocks, positive (+0,3 %).

Avec 66 000 emplois créés en 2018, la dynamique demeure soutenue sur le marché du travail

L'emploi intérieur a encore progressé de 66 000 unités en 2018 (+ 1,4 %) ; ces créations d'emplois se sont ajoutées à celles de 40 000, 58 000 et 76 000 unités enregistrées en 2015, 2016 et 2017.

Le léger fléchissement observé entre 2017 et 2018 est exclusivement provenu de l'emploi salarié, qui a toutefois encore augmenté de 52 900 personnes (+1,3 %). Les créations d'emplois se sont surtout matérialisées dans les services administratifs et de soutien (+12 000 personnes), dans l'action sociale (+6 800 personnes), dans les services juridiques, comptables et de gestion (+6 600 personnes) et dans l'industrie (+6 000 personnes), tandis que l'emploi a continué de reculer dans les services financiers (-2 900 personnes).

Les créations d'emplois indépendants se sont quant à elles modérément accélérées (+12 700 personnes) par rapport à 2017. Elles se sont principalement manifestées dans les services juridiques, comptables et de gestion (+5 600 personnes), ainsi que dans les branches de la construction et des soins de santé (+1 500 personnes chacune).

Un déficit public de 0,7 % en 2018 et une dette publique de 100 % du PIB

Le solde de financement des administrations publiques s'est établi à -0,7 % du PIB en 2018, un niveau identique à celui observé en 2017. Il a surtout été attribuable au pouvoir fédéral, de même qu'aux communautés et aux régions et, dans une moindre mesure, aux administrations locales. La sécurité sociale a quant à elle présenté un résultat proche de l'équilibre.

Après cinq années de repli, le ratio des dépenses primaires a augmenté de 0,4 % du PIB par rapport à 2017, pour ressortir à 50,0 % du PIB. Cette évolution a essentiellement résulté de l'accroissement des prestations sociales, de la hausse des transferts au reste du monde - l'année 2017 avait été marquée par une diminution temporaire de la contribution de la Belgique au budget de l'Union européenne - et de la formation brute de capital fixe, les investissements des pouvoirs locaux ayant vivement progressé durant l'année électorale.

Les recettes se sont quant à elles redressées de 0,2 % du PIB, pour s'établir à 51,4 % du PIB. Cela s'explique tant par la croissance des recettes fiscales et parafiscales que par celle des autres recettes (+0,1 % du PIB chacune). L'expansion a été particulièrement significative en matière d'impôt des sociétés, où l'accentuation de la majoration d'impôts en cas de versements anticipés insuffisants a, comme en 2017, contribué à gonfler les versements anticipés des sociétés.