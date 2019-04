Banque national de Belgique : Communiqué de presse - Statistique du commerce extérieur (2019-01) PDF

Institut des comptes nationaux

2019-04-15

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Légère croissance du commerce extérieur en janvier 2019

•Progression tant des exportations que des importations en janvier 2019

•Balance commerciale positive en février 2019

1.Évolution du commerce extérieur belge

1.1Première estimation

En février 2019 (tableau 1), la balance commerciale affiche un solde positif de € 0,3 milliard, une légère amélioration par rapport au déficit de € 0,1 milliard de février 2018. Le commerce extérieur a toutefois légèrement régressé : de 1,9 % pour les importations à € 23,1 milliards et de 0,2 % pour les exportations à 23,4 milliards.

1.2Développements récents

En janvier 2019 (tableau 2), la balance commerciale a clôturé sur un déficit de € 0,3 milliard quasi inchangé par rapport au déficit de € 0,2 milliard de janvier 2018. Du côté tant des importations que des exportations, le commerce a progressé respectivement : de 4,1 % pour les premières et de 3,7 % pour les secondes.

Les exportations ont progressé de quelque € 0,9 milliard par rapport à la période correspondante de janvier 2018, principalement dans les secteurs des industries chimiques (€ +0,6 milliard soit +8,1 %) et des métaux et ouvrages en ces métaux (€ +0,2 milliard soit +8,0 %). Les importations quant à elles progressent de quelque € 1,0 milliard, essentiellement dans les secteurs des industries chimiques (€ +0,9 milliard soit +18,0 %) et des machines et appareils (€ +0,3 milliard soit +10,2 %).

Une comparaison des trois derniers mois avec la période correspondante de l'année précédente (cf. tableau 3) fait apparaître une évolution défavorable des termes de l'échange et du taux de couverture. Pour les termes de l'échange (-1,6 %), le prix unitaire des importations (+5,5 %) a crû plus rapidement que celui des exportations (+3,8 %). Le taux de couverture s'est pour sa part détérioré de 0,3 % : les volumes exportés ont progressé moins rapidement (+0,6 %), que les volumes importés (+0,9 %).