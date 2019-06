Banque national de Belgique : Communiqué de presse - Statistique du commerce extérieur (2019-03) PDF

Institut des comptes nationaux

2019-06-14

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Diminution de la croissance du commerce extérieur belge

Depuis le net rebond des importations et des exportations à la mi-2018, l'intensité des chiffres de croissance a affiché un repli systématique.

La progression constatée résulte davantage de hausses de prix que de l'expansion des volumes échangés.

À l'inverse de l'année dernière, le déficit commercial pour les trois premiers mois de 2019 est exclusivement imputable aux échanges commerciaux avec des pays hors UE.

Les chiffres de croissance enregistrés en mars 2019 - augmentation des exportations à hauteur de 4,6 % et des importations à hauteur de 5,6 % par rapport à mars 2018 - sont relativement faibles et confirment une tendance de croissance en recul. Au second semestre de 2018, on a encore régulièrement enregistré des chiffres de croissance supérieurs à 10 %.

Selon les données les plus récentes, la balance commerciale a clôturé, en mars 2019, sur un léger déficit de

0,6 milliard, soit une faible dégradation par rapport à mars 2018. Pour le total des trois premiers mois de 2019, on arrive à un modeste déficit de la balance commerciale de € 0,1 milliard, ce qui représente une légère amélioration par rapport à l'année dernière. Ce déficit est entièrement attribuable au commerce extracommunautaire, et plus particulièrement aux échanges avec la Chine et le Japon. Le commerce intra-UE est en excédent.

Les termes de l'échange se sont quelque peu améliorés ces trois derniers mois, alors que le taux de couverture s'est faiblement dégradé. Durant cette période, l'augmentation des importations et des exportations a plutôt été soutenue par des hausses de prix, tandis que les volumes échangés ont progressé moins rapidement.