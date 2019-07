Banque national de Belgique : Communiqué de presse - Statistique du commerce extérieur (2019-04) PDF

Institut des comptes nationaux

Nette augmentation du commerce extérieur de la Belgique en avril 2019

La progression du commerce extérieur de la Belgique est principalement attribuable aux échanges avec des pays hors UE.

La balance commerciale demeure proche de l'équilibre.

Comme en avril 2018, la balance commerciale a clôturé sur un léger excédent de € 0,1 milliard en avril 2019. Ce résultat est le fait d'un surplus de € 0,9 milliard au niveau du commerce intra-UE, combiné à un déficit de € 0,8 milliard pour le commerce extracommunautaire. Depuis le début de 2019, la balance commerciale affiche un solde proche de zéro, tout comme durant la période correspondante de l'année précédente.

En avril, le taux de croissance annuelle du commerce extracommunautaire s'est vivement redressé, du côté tant des importations (+29,5 %) que des exportations (+23 %). Ce sont essentiellement les importations en provenance de Chine (+96,7 % (+€ 516,6 millions) principalement les machines, audio et les métaux) et les exportations vers les États-Unis (+81,1 % (+€ 1,03 milliard) principalement les produits des industries chimiques) qui se sont considérablement renforcées. S'agissant du commerce intra-UE, les chiffres de croissance des exportations et des importations se sont élevés, respectivement, à 15,4 et 12,3 %.

Les termes de l'échange se sont quelque peu détériorés ces derniers mois (-0,7 %), la hausse des prix à l'importation ayant été un rien plus prononcée. Le taux de couverture s'est quant à lui légèrement amélioré (+0,8 %).