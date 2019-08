Banque national de Belgique : Communiqué de presse - Statistique du commerce extérieur (2019-05) PDF

2

TABLEAU 1

Mai 2019

Exportations Importations Soldes (en milliards d'euros) En milliards Pourcentages En milliards Pourcentages Mai (p.m.) d'euros de variation1 d'euros de variation1 2019 Mai 2018 Commerce intracommunautaire (UE) 19,6 16,7 18,9 10,3 0,8 -0,3 Commerce extracommunautaire (extra UE) 7,9 3,8 8,9 19,3 -1,0 0,2 Total 27,6 12,7 27,8 13,0 -0,2 -0,1 JANVIER - Mai 2019 Jan.- (p.m.) Jan. - Mai 2019 Mai 2018 Commerce intracommunautaire (UE) 94,6 12,1 90,5 6,3 4,1 -0,7 Commerce extracommunautaire (extra UE) 39,3 5,8 43,9 18,5 -4,6 0,1 Total 134,0 10,2 134,4 10,0 -0,5 -0,6 JANVIER - Juin 2019 (y compris les estimations rapides pour le dernier mois) Jan.- (p.m.) Jan. - Juin 2019 Juin 2018 Commerce intracommunautaire (UE) 110,7 7,8 106,8 3,2 3,9 -0,8 Commerce extracommunautaire (extra UE) 47,0 4,6 52,5 17,6 -5,5 0,3 Total 157,7 6,9 159,3 7,6 -1,6 -0,5 TABLEAU 2 MOYENNE DES TROIS DERNIERS MOIS ( mars, avril, mai ) (Variation en pourcentage par rapport à la moyenne de la période correspondante de l'année précédente) Exportations Importations Evolution des Evolution termes de du taux de l'échange couverture Commerce intracommunautaire (UE) 12,5 8,0 Commerce extracommunautaire (UE) 9,4 22,3 Total 8,3 9,8 Valeurs unitaires 3,2 2,5 0,7 Volumes 4,9 7,1 -2,1

Source: ICN

N.B.: Ces chiffres, établis selon le concept national, sont provisoires et donc susceptibles d'être revus. Le concept national est fondé sur le franchissement de la frontière nationale par les marchandises lors de transactions entre résidents et non-résidents. Le concept communautaire est plus large et comprend également les transactions sur marchandises entre non-résidents. Les marchandises en transit ne sont reprises dans aucune de ces statistiques. Les totaux pour l'intra-UE comprennent le commerce avec les 27 autres Etats membres.

Les termes de l'échange mesurent la relation entre les valeurs unitaires des exportations et celles des importations. Une évolution des termes de l'échange positive indique une hausse plus forte des valeurs unitaires des exportations que celles des importations ou une baisse moins rapide des valeurs unitaires des exportations que celles des importations.

Le taux de couverture est la relation entre les volumes d'exportations et les volumes d'importations. Une évolution du taux de couverture positive indique une croissance plus rapide des volumes d'exportations par rapport aux volumes d'importations ou une baisse moins rapide des volumes d'exportations par rapport à la diminution des volumes d'importations.

1 Par rapport à la période correspondante de l'année précédente.