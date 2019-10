Banque national de Belgique : Communiqué de presse - Statistique du commerce extérieur (2019-07) PDF

Institut des comptes nationaux

2019-10-15

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Large excédent de la balance commerciale en juillet 2019

Pour la première fois depuis 15 ans, retour d'un excédent mensuel de € 1,0 milliard.

Forte croissance des exportations vers les pays hors de l'Union Européenne, en particulier vers les Etats-Unis.

Etats-Unis. La chimie et les moyens de transport sont les branches d'activité les plus performantes.

Le total des exportations belges augmente en juillet de 2,5 %, les importations se replient quant à elles de 6,1 %. Les produits qui croissent le plus à l'exportation sont les produits chimiques et les moyens de transport. Du côté des importations, ce sont les machines qui diminuent le plus. Les exportations vers les USA augmentent fortement, de 67,1 %.

En juillet 2019, la balance commerciale (cf. tableau 1) a clôturé sur un très large excédent de € 1,0 milliard, le meilleur résultat mensuel depuis juillet 2004. Ceci est exclusivement dû au commerce extra-UE, le commerce intra-UE étant en équilibre. L'excédent des échanges commerciaux avec des pays extra-UE s'explique par une augmentation sensible, à hauteur de 15 %, des exportations, par rapport à un recul de 3,2 % des importations extra-UE.

Durant les sept premiers mois de 2019, les exportations ont augmenté de 2,9 % et les importations, de façon un peu moins marquée, de 1,9 % par rapport à la période correspondante de 2018. Cette croissance est imputable aux groupes des produits chimiques, des moyens de transport et des machines. Quant aux importations et exportations de pierres précieuses, elles ont baissé respectivement de 15,5% et 12,5 % au cours de cette période. La balance commerciale de la période s'établit à € -4,2 milliards, contre un déficit de € -5,8 milliards l'année dernière.

La croissance des importations et des exportations de ces trois derniers mois (cf. tableau 2) est attribuable à une hausse des prix. Les volumes négociés se sont quant à eux contractés.