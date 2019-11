Banque national de Belgique : Communiqué de presse - Statistique du commerce extérieur (2019-08) PDF

Institut des comptes nationaux

2019-11-15

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Contraction du commerce extérieur en août 2019

Recul des importations depuis trois mois et forte baisse des exportations en août.

La balance commerciale a été positive en juillet et août ; le déficit de la balance commerciale des huit premiers mois a été réduit de moitié par rapport à la même période de 2018.

Le niveau des importations et des exportations est généralement plus modéré en août, en raison du ralentissement de l'activité économique. Néanmoins, les chiffres d'août 2019 ont été particulièrement faibles.

Par rapport à août 2018, les exportations totales de la Belgique ont reculé de 4,0 % en août 2019 et les importations ont cédé 10,9 %. Du côté des exportations, les pays voisins et principaux partenaires commerciaux ont été touchés, la croissance des exportations vers la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni ayant été négative. Les exportations vers les États-Unis ont mieux résisté, contrairement à celles vers la Chine, qui ont diminué. Les importations ont présenté un profil géographique pratiquement identique, si ce n'est que celles en provenance de Chine ont continué de progresser. Les secteurs les plus affectés ont été ceux des produits minéraux, de la chimie et des métaux. Le matériel de transport a enregistré de meilleurs résultats.

Les chiffres cumulés des huit premiers mois de 2019 révèlent une croissance positive des exportations (+2,4 %). Les importations, quant à elles, se sont quasiment stabilisées, affichant une augmentation de 0,6 %. Par conséquent, la balance commerciale s'est améliorée : alors que le déficit atteignait € 7,2 milliards durant les huit premiers mois de 2018, celui-ci diminue à € 3,8 milliards sur la période correspondante de 2019. Les secteurs des produits chimiques, des moyens de transport et des machines sont ceux qui ont enregistré la plus forte hausse pendant cette période.

Ces trois derniers mois (cf. tableau 2), seuls les prix des importations et des exportations se sont légèrement raffermis. Les volumes échangés ont sensiblement reflué aussi bien d'un côté que de l'autre, même si le recul a surtout été marqué au niveau des importations, ce qui a eu un effet positif sur le taux de couverture.