Banque national de Belgique : Faillite de la société RES Prepaid BVBA

La Banque nationale de Belgique souhaite informer le public que la société RES Prepaid BVBA, dont le siège social est situé à 3000 Louvain, Mercatorpad 9, et dont le numéro d'entreprise est 0899.337.082, a été déclarée en faillite le 18 avril 2019 par le tribunal de l'insolvabilité de Louvain. Les curateurs nommés par le tribunal pour administrer la faillite sont Mme Ilse Van de Mierop et M. Steven Verbeke.

En application de l'article 216 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, la Banque nationale de Belgique a procédé le 18 avril 2019 à la radiation de l'enregistrement de RES Prepaid BVBA en qualité d'établissement de monnaie électronique limité et a retiré RES Prepaid BVBA de la liste visée à l'article 166 de ladite loi.

Les clients et les créanciers de RES Prepaid peuvent adresser leurs questions aux curateurs.