Banque national de Belgique : La Banque nationale a enregistré en octobre 61% de crédits hypothécaires de plus qu'un an auparavant

Tous les crédits à la consommation et hypothécaires qui sont contractés à des fins privées dans notre pays doivent obligatoirement être enregistrés auprès de la CCP de la Banque nationale. La Banque dispose ainsi de chiffres très fiables concernant toutes sortes d'engagements de crédits, qu'elle analyse en continu.

Au total, 56 269 nouveaux crédits hypothécaires ont été rapportés à la CCP en octobre. Cela représente une hausse de pas moins de 48 % par rapport à septembre et de 61 % par rapport à octobre 2018.

Si on a emprunté plus dans toutes les régions du pays, l'expansion a été nettement plus prononcée en Flandre (+80 % sur un an) qu'en Wallonie (+31 %) et qu'en Région de Bruxelles-Capitale (+26 %).

Bien que la CCP ne demande pas spécifiquement pour quelles raisons les crédits ont été contractés, l'explication évidente réside dans le fait que la suppression imminente du bonus logement, fiscalement avantageux, en Flandre a incité un grand nombre de particuliers à s'empresser d'acquérir un bien immobilier.

Autre fait marquant : outre la vive augmentation des crédits hypothécaires observée en octobre 2019, on constate depuis mai dernier une nouvelle hausse sensible et continue du nombre de refinancements, qui s'explique par le bas niveau des taux d'intérêt. Le nombre de crédits renégociés au cours des six derniers mois a ainsi été supérieur de 120 % à celui enregistré au cours de la même période de l'année antérieure.