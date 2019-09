Enquête triennale sur le marché des changes et le marché des produits dérivés: résultats pour la Belgique PDF

2019-09-16

Enquête triennale sur le marché des changes et le marché des produits dérivés: résultats pour la Belgique

L'activité sur le marché des changes a progressé, tandis que celle sur le marché des produits dérivés sur taux d'intérêt s'est infléchie en Belgique. C'est une des conclusions de l'enquête triennale réalisée par la BRI qui vient d'être publiée.

En avril 2019, cinquante-trois banques centrales et autorités monétaires, dont la Banque nationale de Belgique, ont réalisé l'enquête triennale sur l'activité du marché des changes et du marché des produits dérivés. Comme lors des éditions précédentes, la Banque des règlements internationaux (BRI)1 a coordonné l'enquête, à laquelle ont participé plus de 1 200 intervenants de marché.

l'instar des enquêtes précédentes, celle d'avril 2019 a collecté des données concernant le volume des transactions sur le marché de gré à gré ( over-the-counter - OTC) des changes (transactions au comptant, à terme sec, foreign exchange (FX) swaps , swaps de devises et options de change) et des produits dérivés de taux d'intérêt ( forward rate agreements , swaps de taux d'intérêt et options de taux d'intérêt).

Les quatre établissements belges les plus actifs2 sur ces marchés ont à nouveau collaboré à l'enquête. Bien que limité, le nombre d'institutions participantes n'a toutefois pas porté préjudice à la représentativité des résultats de l'enquête: l'on estime qu'elle couvre largement 90 % du volume traité en Belgique.

En comparaison de l'enquête précédente, les résultats d'avril 2019 pour la Belgique montrent que l'activité sur le marché des changes a progressé (+56 %), tandis que celle sur le marché des produits dérivés sur taux d'intérêt s'est infléchie (-30 %). Le volume au niveau mondial sur le marché des changes est passé de 5,1 billions de dollars en 2016 à 6,6 billions. À l'inverse de la tendance baissière en Belgique, le volume sur le marché mondial des produits dérivés sur taux d'intérêt a plus

Les résultats préliminaires pour le monde entier sont disponibles sur le site Internet de la BRI ( https://www.bis.org/publ/rpfx19.htm Belfius Banque, BNP Paribas Fortis, ING Belgium et KBC Bank.