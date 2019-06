Financial Stability Report: la Banque nationale exhorte à nouveau les banques à la prudence dans l'octroi et les conditions des prêts hypothécaires

Outre ces risques de nature principalement cyclique, des points d'attention de nature plus structurelle ou permanente requièrent également un suivi de la politique macroprudentielle.

L'importance des risques liés au changement climatique - que ce soit en raison de l'exposition directe à ce changement ou en raison de la transition vers une économie bas carbone ou des politiques économiques y afférentes - augmente elle aussi. Une mise en œuvre intégrée des mesures requises, en commençant par l'Accord de Paris sur le climat, nécessite des investissements supplémentaires substantiels et des innovations technologiques de grande envergure pour soutenir efficacement cette transition. Son financement constituera un défi majeur pour le secteur financier. Mais cette transition engendre aussi des risques financiers que le secteur doit prendre en compte correctement et à temps. Dans ce contexte, un suivi rigoureux des risques potentiels associés à une transformation profonde de l'économie devient essentiel. Le secteur financier devrait accorder une attention particulière à l'intégration de ces risques, de manière structurelle, dans sa politique de risque et son analyse des risques. Dans un article thématique du Financial Stability Report, la Banque formule des recommandations au secteur à cet effet.

En raison de la numérisation intensive et de l'interconnexion (numérique) croissante des différents secteurs de l'économie, l'importance des risques informatiques et des cyber-risques augmente considérablement. Bien que ces risques touchent en premier lieu les entreprises individuelles concernées, ils présentent dans le secteur financier un caractère plus systémique (en raison, par exemple, de la concentration sur des contreparties spécifiques ou d'incidents corrélés), et leur incidence sur la stabilité financière va croissant.

Même s'ils ne constituent pas une priorité directe du contrôle macroprudentiel, en ce sens qu'ils sont couverts en premier lieu par les autorités en charge de la surveillance au niveau microprudentiel, les risques associés au brexit et les incertitudes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme demeurent un point d'attention. Dans des cas extrêmes, de tels risques pourraient en effet avoir une incidence systémique et peser sur la stabilité financière.

Ces différents aspects, tant cycliques que plus structurels, font l'objet d'un suivi de la part de la Banque, agissant en tant qu'autorité macroprudentielle au niveau belge.