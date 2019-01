Banque Nationale de Belgique : Communiqué de presse - Baromètre de conjoncture (2019-01) PDF

2019-01-25

Enquête mensuelle de conjoncture auprès des entreprises - janvier 2019

La confiance des chefs d'entreprise s'est encore quelque peu affaiblie en janvier

• Le baromètre de conjoncture a continué de se replier en janvier, mais à un rythme moins soutenu qu'en décembre

• Le climat des affaires s'est détérioré dans le commerce et, pour le deuxième mois consécutif, dans les services aux entreprises et dans la construction. En revanche, la conjoncture s'est modestement renforcée dans l'industrie manufacturière, gommant le recul de décembre

• Le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie manufacturière a légèrement progressé

Le recul observé dans le commerce est surtout imputable à une révision à la baisse des perspectives de demande et de commandes auprès des fournisseurs.

Dans les services aux entreprises, toutes les composantes de l'indicateur se sont tassées. Ainsi, les entrepreneurs ont à nouveau porté un regard plus négatif sur leurs activités actuelle et future et s'attendent, dans une plus forte mesure, à une contraction de la demande générale du marché.

Dans la construction, la perte de confiance résulte exclusivement d'évolutions négatives par rapport au mois précédent, sur le plan tant du carnet de commandes que du matériel utilisé.

Quant au léger raffermissement enregistré dans l'industrie manufacturière, il repose uniquement sur une appréciation plus positive du carnet de commandes total.

La courbe synthétique globale lissée, qui reflète la tendance conjoncturelle sous-jacente, est désormais légèrement orientée à la baisse.

Enfin, les résultats de l'enquête trimestrielle relative aux capacités de production dans l'industrie manufacturière font état d'un léger accroissement du taux d'utilisation des capacités de production par rapport au trimestre précédent. Corrigé des variations saisonnières, ce taux est ainsi passé de 80,4 % en octobre 2018 à 81,0 % en janvier 2019.

Indicateurs conjoncturels

Courbe Courbe synthétique brute synthétique lissée1 Décembre Janvier Variation en Variation en 2018 2019 Points points Industrie manufacturière -4,0 -3,1 0,9 -0,2 Services aux entreprises 6,6 3,2 -3,4 -0,5 Construction 4,6 1,9 -2,7 0,3 Commerce 0,6 -5,4 -6,0 0,4 Courbe synthétique globale -0,9 -1,5 -0,6 -0,5 1 Par rapport à la courbe brute, la courbe lissée affiche un retard de deux mois pour la courbe globale et de quatre mois pour les branches d'activité. Source: BNB.

JANVIER 2019

COURBE SYNTHETIQUE GLOBALE

INDUSTRIE MANUFACTURIERE

SERVICES AUX ENTREPRISESCONSTRUCTION

COMMERCE

Séries dessaisonalisées et lissées

Séries dessaisonalisées

COURBES SYNTHETIQUES ET LEURS COMPOSANTES

Solde dessaisonalisé des réponses ''augmentation'' ou ''supérieur à la normale'' (+) et ''diminution'' ou ''inférieur à la normale'' (-). 1980-2019 1 Min. Max. Avg. Série brute 2018 Oct. Nov. Déc. 2019 Jan. Série lissée Août 2018 Sept. Oct. Nov. Courbe synthétique globale Courbe de l'industrie manufacturière Appréciation du carnet de commandes total Appréciation du niveau des stocks ² Prévisions de l'emploi Prévisions de la demande Courbe des services aux entreprises Appréciation de l'activité exercée Prévisions de l'activité Prévisions de la demande du marché Courbe de la construction Evolution du carnet de commandes Evolution du matériel utilisé Appréciation du carnet de commandes Prévisions de la demande Courbe du commerce Prévisions de l'emploi Prévisions de la demande Prévisions des commandes aux fournisseurs - 31,8 + 9,2 - 7,1

- 34,3 + 6,0 - 10,1 - 56,0 + 10,0 - 21,2

- 12,9 + 25,0 + 6,0

- 36,0 + 8,0 - 8,5

- 37,0 + 15,0 - 4,8 - 41,7 + 34,0 + 10,5 - 54,4 + 20,0 - 4,5

- 32,0 + 51,7 + 23,0

- 43,0 + 45,0 + 14,3 - 39,0 + 24,3 - 7,2 - 52,0 + 40,0 - 4,4

- 19,4 + 24,0 + 1,8

- 74,0 + 30,0 - 23,1

- 39,0 + 21,0 - 3,1 - 28,6 + 16,0 - 2,1 - 18,4 + 18,0 + 1,8

- 40,0 + 29,0 + 0,0

- 39,0 + 15,0 - 7,2 - 1,1 + 0,4 - 0,9 - 1,5

- 4,0 - 3,0 - 4,0 - 3,1 - 15,9 - 9,9 - 12,3 - 4,9

+ 0,6 + 1,3 + 1,8 + 2,8

- 2,2 - 2,5 - 0,9 - 1,8

+ 2,5 + 1,6 - 0,9 - 2,8 + 7,3 + 8,9 + 6,6 + 3,2 - 3,7 + 2,5 - 1,0 - 2,3

+ 14,6 + 13,5 + 10,7 + 7,2

+ 10,9 + 10,8 + 9,9 + 4,6 + 5,8 + 6,7 + 4,6 + 1,9 + 10,6 + 12,0 + 9,2 - 0,0

+ 3,7 + 6,2 + 7,0 - 0,3

+ 4,7 + 3,5 - 1,5 + 2,7

+ 4,3 + 5,1 + 3,5 + 5,0 - 9,0 + 0,2 + 0,6 - 5,4 - 5,3 + 4,0 + 5,0 + 4,4

- 11,2 - 1,1 + 1,0 - 7,4

- 10,3 - 2,1 - 4,4 - 13,4 - 0,3 - 0,1 - 0,1 - 0,6

- 2,3 - 2,5 . . - 8,9 - 9,2 . .

+ 0,0 + 0,3

- 3,1 - 2,9 . . . .

+ 2,8 + 2,6 . . + 8,0 + 7,5 . . + 1,7 + 1,3

+ 14,7 + 14,2

+ 9,2 + 9,6 . . . . . . + 3,4 + 3,7 . . + 8,9 + 9,6

+ 2,0 + 2,3 . . . .

- 0,4 + 0,1

+ 3,1 + 3,2 . . . . - 8,2 - 7,8 . . - 4,2 - 3,2

- 6,0 - 5,8

- 12,9 - 12,3 . . . . . .

1 Minimum, maximum et moyenne de chaque indicateur (série brute) depuis janvier 1980.

2 Un solde positif (négatif) signifie que les stocks sont jugés supérieurs (inférieurs) à la normale, pour la saison, par les chefs d'entreprise participant à l'enquête. Pour le calcul de la courbe, le signe de cet indicateur est inversé.

AUTRES INDICATEURS DE L'ENQUETE SUR LA CONJONCTURE

Solde dessaisonalisé des réponses ''augmentation'' ou ''supérieur à la normale'' (+) et ''diminution'' ou ''inférieur à la normale'' (-). 1980-2019 1 Min. Max. Avg. Série brute 2018 Oct. Nov. Déc. 2019 Jan. Série lissée Août 2018 Sept. Oct. Nov. Industrie manufacturière Evolution du rythme de production Evolution des commandes intérieures Evolution des commandes extérieures Appréciation du carnet de commandes étranger Evolution des prix Prévisions des prix Degré d'utilisation des capacités (en pct. des capacités de production totales) Source : enquête trimestrielle sur les capacités de production Services aux entreprises Evolution de l'activité Evolution de l'emploi Prévisions de l'emploi Evolution des prix Prévisions des prix Construction Evolution de l'activité Evolution de l'emploi Prévisions de l'emploi Evolution des prix Prévisions des prix Commerce Evolution des ventes Appréciation portée sur les ventes Appréciation du niveau des stocks ² Evolution des prix Prévisions des prix - 33,0 + 20,0 - 0,8

- 35,0 + 16,0 - 7,6

- 44,0 + 30,0 - 2,5

- 61,0 + 10,0 - 22,7

- 21,0 + 24,0 + 1,1

- 24,0 + 43,0 + 6,8 70,1 84,6 79,0 - 38,0 + 37,0 + 10,1

- 49,4 + 34,0 + 7,2

- 35,0 + 48,0 + 17,7

- 15,8 + 12,0 + 1,9

- 13,0 + 30,0 + 6,7

- 44,0 + 34,7 - 4,4

- 38,0 + 22,0 - 5,2

- 50,0 + 30,0 - 4,9

- 27,1 + 32,0 - 2,0

- 20,6 + 46,0 + 5,1

- 47,9 + 43,0 - 0,2

- 41,6 + 28,0 - 9,1

- 12,9 + 32,0 + 12,1

- 20,0 + 50,0 + 1,9

- 11,0 + 66,2 + 11,3 - 3,6 + 9,7 - 0,8 - 0,1

- 1,2 + 2,6 - 4,0 + 2,1

- 3,4 + 11,3 - 7,2 - 1,9

- 15,1 - 11,2 - 12,1 - 11,6

+ 10,2 + 4,5 + 1,5 + 1,5

+ 10,5 + 6,9 + 0,3 + 3,8 80,4 --81,0 - 7,4 + 21,5 + 24,6 - 3,2

+ 14,2 + 15,0 + 25,1 + 7,2

+ 12,2 + 14,5 + 12,9 + 11,6

+ 4,2 + 8,8 + 7,2 + 3,4

+ 15,7 + 14,9 + 17,6 + 16,2

+ 4,8 + 10,6 + 3,8 + 1,8

- 2,9 - 3,8 + 12,3 - 2,3

+ 11,1 + 15,6 + 7,3 + 9,1

+ 6,7 + 6,9 + 7,1 + 2,2

+ 6,7 + 7,1 + 8,5 + 8,5

- 43,9 + 5,3 + 7,2 - 33,6

- 41,6 - 9,5 + 0,4 - 22,4

+ 11,4 + 13,0 + 8,6 + 13,0

+ 8,5 + 5,2 - 17,0 + 0,1

+ 8,3 + 4,7 + 4,2 + 6,2 + 1,6 + 1,7

- 1,3 + 0,2

+ 5,1 + 4,9

- 11,8 - 11,9

+ 5,6 + 5,3

+ 9,4 + 9,5 . . . . . . . . . . . .

+ 3,9 + 5,9

+ 10,3 + 12,0

+ 14,4 + 13,6

+ 5,4 + 5,5

+ 14,5 + 14,9 . . . . . . . . . .

+ 6,1 + 5,8

+ 2,0 + 0,9

+ 11,1 + 11,1

+ 5,9 + 6,3

+ 7,5 + 7,2 . . . . . . . . . .

- 8,7 - 4,4

- 9,9 - 8,0

+ 14,0 + 13,2

+ 5,2 + 4,6

+ 7,4 + 6,6 . . . . . . . . . .

1 Minimum, maximum et moyenne de chaque indicateur (série brute) depuis janvier 1980.

2 Un solde positif (négatif) signifie que les stocks sont jugés supérieurs (inférieurs) à la normale, pour la saison, par les chefs d'entreprise participant à l'enquête.