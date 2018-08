Banque Nationale de Belgique : Communiqué de presse - Commerce extérieur (2018-05) PDF

Institut des comptes nationaux

2018-08-14

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le solde de la balance commerciale s'améliore

• L'augmentation des exportations est surtout due à plus de volume • L'augmentation des importations est surtout due à un effet de prix 1. Évolution du commerce extérieur belge 1.1 Première estimation

En juin 2018, suivant les premières estimations (tableau 1), la balance commerciale a dégagé un excédent de € 0,6 milliard contre € 0,1 milliard un an auparavant. Les importations et les exportations se sont chiffrées, respectivement, à € 24,5 et € 25,1 milliards, une forte augmentation de respectivement 4,4 % et 6,2 % par rapport au mois de juin 2017.

1.2

Développements récents

En mai 2018 (tableau 2), la balance commerciale est excédentaire, de € 0,4 milliard, ceci constitue une amélioration par rapport au léger déficit de € 0,6 milliard observé en mai 2017. Cela est dû au fait que les exportations se sont accrues de 2,8 % pour atteindre € 24,5 milliards, une évolution qui s'est essentiellement concentrée dans le secteur des produits minéraux. Les importations ont quant à elles légèrement reculé.

Les termes de l'échange (tableau 3) ont diminué au cours des trois derniers mois, eu égard à une évolution inverse des prix à l'importation et à l'exportation : les prix ayant augmenté à l'importation et diminué à l'exportation. Ce phénomène s'observe depuis un certain temps, et a déjà été évoqué dans de précédents communiqués de presse. A contrario, le taux de couverture s'est sensiblement amélioré, la hausse des exportations ayant été exclusivement alimentée par un accroissement des volumes exportés (+5,8 %). Les volumes importés se sont eux légèrement repliés (-2,3 %).

1.3

Données

TABLEAU 1

ESTIMATION RAPIDE DES RÉSULTATS DU MOIS DE JUIN 2018

JUIN 2018

Exportations

Importations

Soldes (en milliards d'euros)

En milliards Pourcentages En milliards Pourcentages d'euros de variation1 d'euros de variation1 Juin Juin 2018 2017 Commerce intracommunautaire (UE) 17,2 3,7 17,0 2,2 0,2 -0,1 Commerce extracommunautaire (extra UE) 7,9 12,0 7,6 9,7 0,4 0,2 Total 25,1 6,2 24,5 4,4 0,6 0,1 (p.m.)

TABLEAU 2

RÉSULTATS DU MOIS DE MAI 2018

MAI 2018

Exportations

Importations

Soldes (en milliards d'euros)En milliards d'eurosPourcentages de variation1

En milliards d'eurosPourcentages de variation1

Mai 2018

(p.m.) Mai 2017

Commerce intracommunautaire (UE) Commerce extracommunautaire (extra UE) Total

16,8 7,6 24,5

1,8 5,1 2,8

16,6 7,5 24,1

-1,4 -1,0 -1,3

0,2 -0,4

0,2 -0,3

0,4 -0,6

JANVIER - MAI 2018

Jan. - mai 2018

(p.m.) Jan. - mai 2017

Commerce intracommunautaire (UE) Commerce extracommunautaire (extra UE) Total

84,4 37,2 121,6

5,2 9,7 6,6

84,7 37,0 121,7

3,1 4,8 3,6

-0,3 -1,9

0,1 -1,4

-0,2 -3,4

TABLEAU 3

INDICATEURS DU COMMERCE EXTÉRIEURMOYENNE DES TROIS DERNIERS MOIS ( mars, avril, mai )

ExportationsImportations

(Variation en pourcentage par rapport à la moyenne de la période correspondante de l'année précédente)

Evolution des termes de l'échangeEvolution du taux de couverture

Commerce intracommunautaire (UE)

3,2 1,4

Commerce extracommunautaire (UE)

5,8 1,9

Total

4,1 1,8

Valeurs unitaires

-1,6 4,1

-5,5

Volumes

5,8 -2,3

8,3

Source: ICN

N.B.: Ces chiffres, établis selon le concept national, sont provisoires et donc susceptibles d'être revus. Le concept national est fondé sur le franchissement de la frontière nationale par les marchandises lors de transactions entre résidents et non-résidents. Le concept communautaire est plus large et comprend également les transactions sur marchandises entre non-résidents. Les marchandises en transit ne sont reprises dans aucune de ces statistiques. Les totaux pour l'intra-UE comprennent le commerce avec les 27 autres Etats membres.

Les termes de l'échange mesurent la relation entre les valeurs unitaires des exportations et celles des importations. Une évolution des termes de l'échange positive indique une hausse plus forte des valeurs unitaires des exportations que celles des importations ou une baisse moins rapide des valeurs unitaires des exportations que celles des importations.

Le taux de couverture est la relation entre les volumes d'exportations et les volumes d'importations. Une évolution du taux de couverture positive indique une croissance plus rapide des volumes d'exportations par rapport aux volumes d'importations ou une baisse moins rapide des volumes d'exportations par rapport à la diminution des volumes d'importations.

1 Par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

2.

Évolution des exportations, des importations et de la balance commerciale

GRAPhIqUE 1

EXPORTATIONS

(variation en pourcentage par rapport au mois correspondant de l'année précédente)

40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 Résultats du mois Moyenne mobile sur les trois derniers mois

Source : ICN.

GRAPhIqUE 2

IMPORTATIONS

(variation en pourcentage par rapport au mois correspondant de l'année précédente)

40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 Résultats du mois Moyenne mobile sur les trois derniers mois

Source : ICN.

GRAPhIqUE 3

BALANCE COMMERCIALE

(millions d'euros)

2500

-1000

-1500

-2000

-2500

-3000

-3500

2000

1500

1000

-500

500

0

06/2018

12/2014

01/2015

02/2015

03/2015

04/2015

05/2015

06/2015

07/2015

08/2015

09/2015

10/2015

11/2015

12/2015

01/2016

02/2016

03/2016

04/2016

05/2016

06/2016

07/2016

08/2016

09/2016

10/2016

11/2016

12/2016

01/2017

02/2017

03/2017

04/2017

05/2017

06/2017

07/2017

08/2017

09/2017

10/2017

11/2017

12/2017

01/2018

02/2018

03/2018

04/2018

05/2018

Intra EU

Extra EU

Total

Source : ICN.

GRAPhIqUE 4

BALANCE COMMERCIALE: ÉVOLUTION CUMULÉE

(millions d'euros)

Source: ICN.