Banque Nationale de Belgique : Communiqué de presse - ICN - Flash estimate et comptes trimestriels (2018-III) PDF

Institut des comptes nationaux

2018-10-29

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Liens:

Publication

NBB.Stat

Information générale

L'activité économique a progressé de 0,4 % au troisième trimestre de 2018

• Le PIB a augmenté de 0,3 % au deuxième trimestre de 2018

• L'emploi intérieur a crû à un rythme similaire

Dans la présente publication, l'Institut des comptes nationaux (ICN) communique les résultats de l'estimation « flash » de la croissance économique au troisième trimestre de 2018.

En parallèle, il publie les séries trimestrielles ajustées sur la base des comptes nationaux annuels diffusés le 19 octobre dernier, ainsi qu'une version plus complète des comptes relatifs au deuxième trimestre de 2018.

1. Croissance économique et emploi au deuxième trimestre de 2018

Au deuxième trimestre de 2018, le PIB en volume, corrigé des variations saisonnières et des effets de calendrier, a augmenté de 0,3 % par rapport au trimestre précédent. En base annuelle, cela représente une croissance de 1,4 %.

La valeur ajoutée s'est renforcée dans les services (+0,5 %) et dans la construction (+0,6 %). Dans l'industrie, elle s'est réduite de 0,5 %.

La croissance a été soutenue par les dépenses intérieures (hors stocks), en hausse de 0,3 %: les ménages et les administrations publiques ont augmenté leurs dépenses de consommation de, respectivement, 0,3 et 0,4 %. La formation de capital fixe des ménages (+0,3 %) et des administrations publiques (+0,8 %) s'est elle aussi amplifiée. En revanche, les investissements des entreprises se sont repliés de 0,1 %, une baisse imputable à la vente d'un navire à l'étranger. Abstraction faite de cette opération exceptionnelle, la croissance des investissements des entreprises atteindrait environ 1,0 %.

La vente du navire à l'étranger a encore gonflé les exportations de biens et de services, lesquelles ont ainsi progressé de 0,9 %; la hausse des importations a été moins marquée (+0,5 %), de sorte que les exportations nettes ont apporté une contribution positive à la croissance (+0,4 point de pourcentage).

Au deuxième trimestre de 2018, l'emploi intérieur, en nombre de personnes, s'est redressé de 0,3 % par rapport au trimestre précédent. Cette croissance s'explique essentiellement par l'évolution de l'emploi dans les services, et plus particulièrement dans les branches « services aux entreprises » et « santé humaine et action sociale ». Le volume de travail des salariés s'est lui aussi renforcé, en l'occurrence de 0,2 %.

Communication boulevard de Berlaimont 14 tél. + 32 2 221 46 28 N° d'entreprise: 0203.201.340 Banque nationale de Belgique s.a. BE-1000 BRUXELLES www.nbb.be RPM Bruxelles

2

2. Croissance économique au troisième trimestre de 2018 - estimation « flash »

Selon l'estimation « flash » du produit intérieur brut (PIB), l'activité économique a progressé au troisième trimestre de 2018. Le PIB en volume, corrigé des variations saisonnières et des effets de calendrier, a augmenté de 0,4 % par rapport au trimestre précédent. En base annuelle, le PIB croît de 1,7 %.

3. Comptes non financiers des secteurs institutionnels au deuxième trimestre de 2018

Les comptes sectoriels sont établis à prix courants.

Au deuxième trimestre de 2018, le revenu disponible des ménages a augmenté de 0,8 %, soit un rythme équivalent à celui de la consommation finale. Le taux d'épargne brut est dès lors demeuré inchangé par rapport au trimestre précédent, à savoir 11,7 % du revenu disponible. Le taux d'investissement des ménages est resté stable, à 10,1 %.

Le taux de marge des sociétés non financières s'est établi à 42,5 %, contre 42,8 % au premier trimestre. En effet, les rémunérations ont augmenté plus vivement (+0,8 %) que la valeur ajoutée (+0,5 %). Le taux d'investissement des sociétés non financières est quant à lui demeuré assez stable, aux alentours de 26,2 %.

À la fin du deuxième trimestre de 2018, le solde de financement des administrations publiques s'élevait à 0,7 % du PIB, contre -0,1 % du PIB le trimestre précédent. Les recettes ont atteint 52,9 % du PIB, contre 52,2 % du PIB le trimestre précédent, tandis que les dépenses se sont chiffrées à 52,2 % du PIB, contre 52,3 % du PIB le trimestre précédent.

GRAPhIqUE 1 PIB ET ÉVOLUTION CONJONCTURELLE

2008

15 10 5 0 -5

-10

-15

-20 -25

-30 -35

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Comptes trimestriels, pourcentage de variation du PIB en volume à un an d'écart, données corrigées des effets de calendrier

(échelle de gauche)

Estimation "flash", idem (échelle de gauche)

Courbe synthétique de conjoncture de la BNB, données lissées (échelle de droite)

Courbe synthétique de conjoncture de la BNB, données brutes corrigées des variations saisonnières (échelle de droite)

Source: ICN. Communication boulevard de Berlaimont 14 tél. + 32 2 221 46 28 N° d'entreprise: 0203.201.340 Banque nationale de Belgique s.a. BE-1000 BRUXELLES www.nbb.be RPM Bruxelles

AGRÉGATS TRIMESTRIELS

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT - EVOLUTIONS EN VOLUME (données corrigées des effets saisonniers et de calendrier)

Pourcentages de variation par rapport à

la période correspondante de l'année la période précédente précédente 2016 I 1,4 0,2 II 1,6 0,7 III 1,6 0,2 IV 1,4 0,3 2017 I 1,9 0,7 II 1,5 0,4 III 1,5 0,2 IV 1,9 0,7 2018 I 1,5 0,3 II 1,4 0,3 III 1,7 0,4

PRINCIPALES COMPOSANTES

(Pourcentages de variation en volume par rapport à la période précédente, corrigés des variations saisonnières et des effets de calendrier)

2016

2017

2018

III IV I II III IV I II 1. Valeur ajoutée Industrie -0,3 -0,1 0,8 -0,6 0,2 1,2 0,0 -0,5 Construction -0,6 -1,5 1,9 -0,5 -1,9 0,4 0,8 0,6 Services 0,3 0,5 0,5 0,7 0,3 0,6 0,2 0,5 2. Dépenses Dépenses de consommation privée (1) 0,4 0,4 0,2 0,6 -0,2 0,0 0,5 0,3 Dépenses de consommation finale des administrations publiques 0,1 0,7 -0,4 0,4 0,1 0,3 0,1 0,4 Formation brute de capital fixe totale 7,9 -6,4 2,0 1,0 -0,2 0,5 0,6 0,1 entreprises 11,8 -9,1 2,7 1,5 -0,5 0,8 0,6 -0,1 logements 0,5 -0,6 0,6 -0,9 0,1 -1,3 1,0 0,3 administrations publiques -1,1 0,4 0,4 1,5 1,1 2,0 0,0 0,8 Demande intérieure (hors stocks) 2,1 -1,2 0,5 0,6 -0,1 0,2 0,4 0,3 Variations des stocks (2) -0,1 0,3 -0,3 -0,3 0,2 0,4 -0,4 -0,4 Exportations de biens et de services 0,9 2,7 0,7 -0,2 -0,3 2,9 0,1 0,9 Importations de biens et de services 3,0 1,2 0,1 -0,3 -0,3 2,8 -0,1 0,5 Exportations nettes de biens et de services (2) -1,8 1,2 0,5 0,1 0,0 0,1 0,2 0,4 3. Marché du travail Nombre total de travailleurs 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 Volume de travail des salariés 0,2 0,8 0,1 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2

(1) Y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages.

(2) Contribution à la variation trimestrielle du PIB.

Communication boulevard de Berlaimont 14 tél. + 32 2 221 46 28 N° d'entreprise: 0203.201.340 Banque nationale de Belgique s.a. BE-1000 BRUXELLES www.nbb.be RPM Bruxelles

INDICATEURS-CLÉS DES COMPTES DES SECTEURS

(données en valeur corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier)

1

Ménages1

Sociétés non financières

Administrations publiques

Taux d'épargne Taux d'investissement Taux de marge Taux d'investissement Solde de financement (pourcentages) (pourcentages) (pourcentages) (pourcentages) (pourcentages) 2015 I 12,4 10,2 41,5 28,7 -3,4 II 11,7 9,9 42,0 24,1 -2,9 III 11,2 10,0 42,6 24,6 -1,5 IV 11,9 10,0 42,5 24,6 -2,1 2016 I 11,4 10,0 42,4 25,1 -3,4 II 11,0 10,2 43,3 25,1 -2,3 III 11,6 10,2 43,1 28,5 -2,7 IV 11,2 10,2 43,3 25,6 -1,3 2017 I 11,0 10,2 43,8 26,0 -0,9 II 11,5 10,1 42,9 26,3 -1,2 III 11,4 10,1 42,8 26,0 -0,6 IV 12,1 9,9 42,6 26,1 -0,8 2018 I 11,7 10,1 42,8 26,3 -0,1 II 11,7 10,1 42,5 26,2 0,7 Y compris les institutions sans but lucratif (ISBL) au service des ménages.