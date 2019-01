Banque Nationale de Belgique : De nouveau moins d'emprunteurs défaillants en 2018

Crédits hypothécaires: montants plus élevés et allongement de la durée

À l'instar de 2017, les nouveaux crédits hypothécaires accordés en 2018 ont été conclus à la fois pour un montant plus élevé et pour une durée plus longue. Le montant médian des crédits a augmenté de 4,5 % pour atteindre 104 500 euros. La durée s'est, elle aussi, de nouveau accrue en 2018. Si celle-ci s'est raccourcie d'année en année jusqu'en 2016, l'année 2017 a marqué la fin de cette tendance et ce revirement s'est confirmé l'année dernière. Alors qu'en 2016, seuls 28 % des crédits hypothécaires avaient été conclus pour une durée de plus de 20 ans, ce pourcentage est passé à 38,5 % en 2018. La durée médiane s'est ainsi allongée de 36 mois sur une courte période et s'établit à présent à 20 ans.

Défauts de paiement de nouveau en recul en 2018

Depuis 2008, les différents indicateurs de défaut de paiement se sont dégradés d'année en année. Mais en 2017, la situation s'est inversée pour la première fois. Cette tendance positive s'est confirmée en 2018. Tous les indicateurs se sont une nouvelle fois significativement redressés l'année dernière :

À la fin de 2018, la Centrale enregistre 521 878 défauts de paiement, soit un fléchissement de 3,6 %. Cette évolution positive est générale et se manifeste tant dans les ventes à tempérament (-8,2 %), les crédits hypothécaires (-4,9 %) et les ouvertures de crédit (-3,6 %) que dans les prêts à tempérament (-2,0 %). Le nombre de nouveaux défauts de paiement enregistrés a chuté de 10 % par rapport à 2017 et même d'un cinquième par rapport à 2016.

Le montant total des arriérés s'est tassé de 5,2 %, pour revenir à 2,8 milliards d'euros.

Le nombre total d'emprunteurs en défaut de paiement s'est contracté de 2,4 % à la fin de 2018, pour retomber à 354 879 personnes. Au cours de l'année, le nombre de personnes ayant encouru un nouveau défaut de paiement a diminué de 8 % comparé à 2017.

À la fin de 2018, la Centrale compte 89 034 personnes ayant un règlement collectif de dettes en cours, soit une baisse de 4,8 %. Par rapport à 2017, le nombre de nouvelles procédures engagées s'est réduit de 14 %.

Hausse des consultations de la banque de données

En 2018, les prêteurs ont effectué 8,2 millions de consultations de la banque de données, soit une augmentation de 6,0 %. Cela correspond à une moyenne de 31 055 consultations par jour ouvrable. Dans 5,9 % des cas, la personne sur qui portait la consultation était enregistrée pour un défaut de paiement ou un règlement collectif de dettes. Il y a eu également 340 000 demandes de consommateurs souhaitant connaître leurs données personnelles. Plus de trois quarts des demandes s'effectuent via internet.

Le rapport statistique complet de la Centrale des crédits aux particuliers est disponible sur le site internet de la Banque nationale de Belgique (www.nbb.be).