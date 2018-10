Banque Nationale de Belgique : Départ de Madame Marcia De Wachter, directeur de la Banque nationale de Belgique

Le 31 octobre 2018, Madame Marcia De Wachter déposera son mandat de membre du Comité de direction de la Banque nationale de Belgique.

La carrière de Madame De Wachter au sein de la Banque nationale s'étend sur trois décennies. Elle a été membre du Comité de direction et a exercé les fonctions de Vice-gouverneur, de Secrétaire et de Porte-parole. Elle a été membre suppléant du Conseil des gouverneurs et du Conseil général de la Banque centrale européenne, membre du Comité économique et financier de l'Union européenne et membre suppléant du Conseil d'administration de la Banque des règlements internationaux.

Elle a été administratrice de l'Antwerp Management School pendant quatorze ans et a commencé sa carrière comme collaboratrice scientifique et professeur d'économie dans des établissements universitaires en Europe et aux États-Unis.

En tant qu'administratrice exécutive de la Banque nationale de Belgique, elle a été responsable de la stratégie, du contrôle budgétaire, de l'informatique, des ressources humaines, de la circulation fiduciaire, du contrôle prudentiel et de l'oversight, des statistiques et des informations micro-économiques. Elle est Vice-présidente du Conseil supérieur de l'emploi et a été experte auprès du Conseil d'administration de l'Institut des comptes nationaux, membre du Conseil d'administration de l'Institut interfédéral de statistique et membre de l'Institut belge des finances publiques. Elle a également exercé des mandats auprès du Conseil supérieur des finances et a été membre du Comité de direction de la Commission bancaire, financière et des assurances et du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers.

Les organes de gestion de la Banque et son personnel tiennent à rendre un chaleureux hommage à Madame De Wachter et la remercient pour son importante contribution, aux niveaux tant national qu'international.