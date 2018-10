Banque Nationale de Belgique : La Banque nationale de Belgique accueille une conférence économique et financière de haut niveau

Les 5 et 6 novembre prochains, l'auditorium de la Banque nationale de Belgique accueillera une assemblée unique de décideurs, de scientifiques et d'experts issus du monde économique et financier. Ensemble, ils se pencheront, au cours de différents panels et présentations répartis sur une journée et demie, sur la question suivante : « Managing financial crises: where do we stand? ». Ils débattront notamment du partage des risques dans l'Union monétaire européenne, de la gouvernance de la zone euro, du rôle des banques centrales en tant que prêteurs en dernier ressort, des problèmes de solvabilité et du sauvetage des banques, ainsi que du système monétaire international.

Les orateurs et les panélistes représentent des institutions de niveau mondial. Outre le lauréat du prix Nobel Jean Tirole, l'ancien président européen Herman Van Rompuy et le vice-président de la BCE Luis de Guindos, des experts de haut niveau, notamment de la London School of Economics, de la Harvard University, de la Bocconi University, de l'Institut Max Planck, de l'Université de Genève, de la Cass Business School, de la Columbia University, du Peterson Institute for International Economics, de la University of California-Berkeley, du European University Institute, de la Solvay Brussels School of Economics and Management, de l'OCDE, du CEPR, du FMI, de la Commission européenne, de la BRI, de BlackRock, de la Banque Nationale de Belgique et de différents organismes de la BCE, ont confirmé leur participation.

Le programme intégral de la conférence ainsi que toutes les informations pratiques sont disponibles ici.

La conférence sera également diffusée en direct.

La participation à la conférence est gratuite.

À l'attention des médias :

Les journalistes intéressés sont les bienvenus.

Le service de presse de la Banque nationale de Belgique peut faciliter les demandes émanant des médias.

Contact : pressoffice@nbb.be