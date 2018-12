Banque Nationale de Belgique : La Banque nationale ferme la succursale de Liège

Après sa création en 1850, la Banque nationale a établi une quarantaine d'agences et de succursales dans les plus grandes villes de province du pays. C'est notamment à partir de ces sièges qu'une des principales missions de la banque centrale, à savoir la mise en circulation et le retrait de la circulation de la monnaie fiduciaire dans le pays, s'est exercée. Les sièges faisaient fonction de «banque des banques» et remplissaient également une fonction publique essentielle. Les entreprises et les particuliers pouvaient s'y présenter pour échanger des billets et des pièces, pour déposer des comptes annuels ou pour obtenir des services financiers divers qui, aujourd'hui, à la suite de la numérisation, ont disparu depuis longtemps. Pendant des années, les enquêtes de conjoncture ont, elles aussi, été en partie organisées depuis ces sièges de province.

Ces dernières années, la Banque nationale a progressivement mis un terme à sa présence dans les provinces. Depuis 2017, seuls subsistaient encore les sièges de Courtrai et de Liège. Le siège de Courtrai a fermé ses portes le 30 novembre dernier et la succursale de Liège cesse ses activités ce 31 décembre.

Efficacité

La fermeture tient essentiellement au fait que le processus logistique de la circulation fiduciaire s'est profondément modifié ces dernières années et que la fonction de guichet des entreprises et des particuliers a perdu de son importance. Dans ce contexte, il est devenu beaucoup plus efficace et moins coûteux pour la Banque nationale de centraliser l'activité fiduciaire dans son siège de Bruxelles. La mise en circulation des billets et des pièces, le contrôle de la contrefaçon et le remplacement des billets endommagés ou salis s'effectueront donc à l'avenir uniquement à partir du cash center de Bruxelles. Celui-ci déménagera dans quelques années vers un nouveau site de haute technologie à proximité du ring de Bruxelles.

Les guichets publics de la Banque nationale au centre de Bruxelles restent accessibles tous les jours ouvrables. Après la fermeture des sièges de province, les particuliers souhaitant encore échanger d'anciens billets de banque en francs belges ou des billets et des pièces en euros pourront donc toujours se rendre au siège de Bruxelles.

Événements

La Banque continue d'investir dans ses relations avec les régions. De nombreux événements liés à des activités économico-financières sont ainsi organisés chaque année par la Banque nationale et le Forum financier belge dans les principales villes du pays.

La Banque nationale conservera néanmoins le bâtiment de l'agence, situé dans la zone industrielle de Courtrai. Il servira à l'avenir d'installation de back-up logistique. Le bâtiment de Liège a récemment été vendu.