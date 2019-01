Banque Nationale de Belgique : Pierre Wunsch devient le 23e gouverneur de la Banque nationale

Le Bruxellois Pierre Wunsch, âgé de 51 ans, possède un doctorat en économie (UCL) et une maîtrise en Public & International Affairs (Princeton University). Après une carrière chez Tractebel EGI et Electrabel et quelques années passées en tant que chef de cabinet du ministre des Finances, il a endossé la fonction de directeur à la Banque nationale en juin 2011. Depuis 2015, il en était le vice‑gouverneur. Il s'est forgé une solide expérience dans les domaines du contrôle prudentiel des banques et des assurances, de la politique monétaire, de la résolution, des finances publiques et du fonctionnement interne de la BNB. Ces dernières années lui ont donc permis de bien se préparer à son nouveau rôle de 23e gouverneur de la Banque nationale.

Pierre Wunsch succède à Jan Smets, qui a célébré hier ses 67 ans et a de ce fait atteint la limite d'âge. Jan Smets, qui porte désormais le titre de gouverneur honoraire, quitte la Banque nationale au terme d'une brillante carrière de 45 ans. La Banque nationale lui adresse ses plus sincères remerciements pour son engagement passionné et pour le grand professionnalisme dont il a fait preuve durant toutes ces années.