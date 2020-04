Banque nationale de Belgique : Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 mai 2020PDF

2020-04-17

Convocation à l'assemblée générale ordinaire de la Banque nationale de Belgique

Information réglementée diffusée par la Banque nationale de Belgique le 17 avril 2020

Les actionnaires de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SA sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 18 mai 2020

AVIS IMPORTANT

Compte tenu de la pandémie de Covid-19, des mesures et recommandations des autorités et des dispositions de l'arrêté royal (n° 4) du 9 mars 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le Comité de direction de la Banque nationale a pris les décisions suivantes :

Les actionnaires ne peuvent exercer leurs droits de présence et de vote qu'en donnant une procuration avec instructions de vote au gouverneur Pierre Wunsch (en cochant les cases appropriées sur le formulaire de procuration). Les actionnaires ne peuvent exercer leur droit de poser des questions que par le biais de questions écrites. Les membres du bureau (parmi lesquels le mandataire) s'acquitteront de leurs missions relatives à l'assemblée générale au travers d'une conférence téléphonique. Conséquemment à ces trois décisions, aucun actionnaire, administrateur (parmi lesquels le mandataire) ou autre personne ne sera physiquement présent le 18 mai 2020.

Ordre du jour de l'assemblée

Exposé introductif du Gouverneur Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé le 31 décembre 2019 Élections statutaires

Propositions de décisions : élection de Robert Vertenueil, Danny Van Assche, Eric Mathay, Claire Tillekaerts, Mia De Schamphelaere, Géraldine Van der Stichele, Véronique Thirion, Estelle Cantillon, Christophe Soil et Marjan Maes en tant que régents Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises

Proposition de décision, sur proposition du Comité d'audit : renouvellement du mandat de Mazars Réviseurs d'entreprises, représentée par Dirk Stragier, contre une rémunération annuelle indexée de EUR 80 500 pour sa mission de contrôle légal

Formalités à remplir pour participer à l'assemblée

Seules les personnes qui sont actionnaires à la date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter

l'assemblée générale. Pour l'assemblée générale du 18 mai 2020, la date d'enregistrement est le lundi

4 mai 2020 à minuit (heure belge).