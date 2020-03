Banque nationale de Belgique : Communiqué de presse - Baromètre de conjoncture (2020-03) PDF

2020-03-25

Enquête mensuelle de conjoncture auprès des entreprises - mars 2020

Chute considérable de la confiance des chefs d'entreprise en mars

En lien avec la crise du coronavirus (cf. encadré à la page suivante), le baromètre de conjoncture de la Banque nationale de Belgique s'est très fortement replié, de 8,2 points, soit la baisse mensuelle la plus importante jamais enregistrée depuis que l'indicateur existe.

Tous les secteurs d'activité sont concernés, les services aux entreprises payant le plus lourd tribut ; c'est dans la construction que le climat des affaires s'est le moins détérioré.

Davantage que l'appréciation de la situation courante, ce sont surtout les perspectives d'activité, de demande et d'emploi qui sont très nettement revues à la baisse.

Dans les services aux entreprises, le plus fort repli mensuel jamais observé est surtout imputable à une dégradation massive des prévisions relatives à l'activité propre des entreprises interrogées et à la demande générale du marché. Dans le commerce également lourdement impacté, à l'exception du commerce de produits alimentaires, la chute de la confiance est attribuable à des prévisions plus négatives en matière de demande et d'emploi, tandis que celles relatives aux commandes auprès des fournisseurs restent inchangées.

Dans l'industrie manufacturière, les chefs d'entreprise sont particulièrement pessimistes en ce qui concerne l'évolution attendue de la demande et, dans une moindre mesure, de l'emploi. Ces perspectives négatives sont toutefois tempérées par une appréciation nettement plus optimiste du niveau des stocks.

Dans la construction, les prévisions de demande sont elles aussi en baisse, de même que l'évolution récente du carnet de commandes. L'appréciation de ce dernier reste néanmoins favorable pour la période de l'année.

La courbe synthétique globale lissée, qui reflète la tendance conjoncturelle sous-jacente, continue à afficher une légère hausse, sous l'influence du profil de l'indicateur observé au cours des mois précédents.

Indicateurs conjoncturels

Courbe Courbe synthétique brute synthétique lissée1 février mars Variation en Variation en 2020 2020 points points Industrie manufacturière -5,5 -11,2 -5,7 0,7 Services aux entreprises 3,2 -22,0 -25,2 0,2 Construction 3,1 1,7 -1,4 0,0 Commerce -1,4 -11,7 -10,3 0,3 Courbe synthétique globale -2,7 -10,9 -8,2 0,4

1 Par rapport à la courbe brute, la courbe lissée affiche un retard de deux mois pour la courbe globale et de quatre mois pour les branches d'activité. Source: BNB.