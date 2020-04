Banque nationale de Belgique : Communiqué de presse - Baromètre de conjoncture (2020-04)PDF

2020-04-24

Enquête mensuelle de conjoncture auprès des entreprises - avril 2020

Chute vertigineuse de la confiance des chefs d'entreprise en avril

Le baromètre de conjoncture de la Banque nationale de Belgique a chuté de manière abyssale en avril, atteignant son point le plus bas jamais enregistré.

Les services aux entreprises subissent la plus lourde perte, suivis du commerce. Même si le repli est considérable, l'industrie manufacturière et la construction résistent un peu mieux.

Dans l'industrie manufacturière, le taux d'utilisation des capacités de production s'est, par ailleurs, lourdement contracté.

Dans chacune des branches d'activité sondées, les chefs d'entreprise ont massivement répondu de manière négative à toutes les questions composant l'indicateur. En outre, dans l'ensemble des branches, aucune activité n'est épargnée. Même le commerce alimentaire n'échappe pas au mouvement de repli général ce mois-ci.

Dans les services aux entreprises et dans la construction, la chute de l'indicateur trouve sa principale origine dans les questions relatives aux évolutions récentes et à l'appréciation de la situation présente : niveau d'activité actuel dans les services, carnet de commandes et matériel utilisé dans la construction.

Dans le commerce et dans l'industrie manufacturière, ce sont les questions portant sur les prévisions qui pèsent le plus fortement dans la baisse de l'indicateur, particulièrement les perspectives de demande dans le commerce et celles relatives à l'emploi dans l'industrie.

La courbe synthétique globale lissée, qui reflète la tendance conjoncturelle sous-jacente, se replie.

Enfin, les résultats de l'enquête trimestrielle sur les capacités de production dans l'industrie manufacturière font état d'une forte contraction du taux d'utilisation des capacités de production. Corrigé des variations saisonnières, ce taux est tombé à 73,0 % en avril, contre 78,6 % en janvier, soit son niveau le plus bas depuis la fin de 2009.

Indicateurs conjoncturels

Courbe Courbe synthétique brute synthétique lissée1 mars avril Variation en Variation en 2020 2020 points points Industrie manufacturière -11,2 -32,6 -21,4 0,6 Services aux entreprises -22,0 -62,1 -40,1 -0,5 Construction 1,7 -23,2 -24,9 0,0 Commerce -11,7 -41,6 -29,9 0,1 Courbe synthétique globale -10,9 -36,1 -25,2 -1,9

1 Par rapport à la courbe brute, la courbe lissée affiche un retard de deux mois pour la courbe globale et de quatre mois pour les branches d'activité. Source: BNB.