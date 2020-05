Banque nationale de Belgique : Communiqué de presse - Baromètre de conjoncture (2020-05)PDF

Dans l'industrie manufacturière enfin, l'indicateur continue à se replier sous l'influence d'appréciations défavorables du carnet de commandes actuel et du niveau des stocks. En revanche, les prévisions d'emploi et, dans une très faible mesure, celles portant sur la demande ont été revues à la hausse.

Enquête trimestrielle auprès des entreprises sur les conditions de crédit - avril 2020

Fragilisées par la crise du Covid-19, les entreprises perçoivent les conditions d'accès au crédit bancaire comme étant plus restrictives

Dans l'enquête trimestrielle sur l'appréciation des conditions de crédit menée en avril 20201, les entreprises déclarent que les conditions générales d'accès au crédit bancaire se sont fortement resserrées par rapport à janvier. Ainsi, le pourcentage d'entreprises qui jugent les conditions de crédit restrictives est passé de 5,0 % en janvier à 16,3 % en avril. Ce pourcentage reste cependant largement inférieur à celui observé dans la foulée de la crise financière de 2008.

Les conditions de crédit se sont durcies dans l'ensemble des branches d'activité sondées, et plus particulièrement dans l'industrie manufacturière (de 2,2 à 14,3 %) et les services aux entreprises (de 8,1 à 19,4 %).

La perception d'un resserrement des conditions de crédit n'a, en outre, épargné aucune catégorie de taille d'entreprises. La contrainte de crédit s'est le plus renforcée pour les très grandes entreprises (500 travailleurs et plus), l'indicateur ayant rebondi de plus de 12 %, même si, en niveau, ce sont les petites et moyennes entreprises (moins de 250 travailleurs) qui estiment être les plus soumises à une restriction du crédit, avec respectivement 15,7 et 16,3 %.

1 Etant donné les circonstances particulières liées à la crise du Covid19, la période de l'enquête a été exceptionnellement adaptée, s'étendant du 24 avril au 18 mai 2020.