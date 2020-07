Banque nationale de Belgique : Communiqué de presse - Baromètre de conjoncture (2020-07)PDF

2020-07-24

Enquête mensuelle de conjoncture auprès des entreprises - juillet 2020

Le redressement de la confiance des chefs d'entreprise se poursuit en juillet

Le baromètre de conjoncture s'est sensiblement redressé en juillet, comme cela avait été le cas le mois précédent. Le niveau actuel de la confiance reste néanmoins encore bas.

Tous les secteurs d'activité bénéficient de cette embellie, à l'exception des services aux entreprises, qui avaient déjà enregistré une très nette progression en juin. C'est dans l'industrie manufacturière que le moral des chefs d'entreprise, qui s'était comparativement peu amélioré le mois dernier, s'est le plus affermi ce mois-ci.

Dans l'industrie manufacturière, les chefs d'entreprise se sont montrés plus optimistes dans chacune des branches d'activité sondées. Le regain de confiance se manifeste au niveau de toutes les questions de l'indicateur, qu'elles portent sur l'évaluation de la situation actuelle ou sur les prévisions. L'appréciation du niveau des stocks et les perspectives de demande apportent la plus grande contribution à la remontée de l'indicateur dans ce secteur d'activité.

Le raffermissement du climat des affaires dans la construction traduit également un plus grand optimisme portant sur les prévisions de demande et les évolutions récentes, principalement en ce qui concerne le carnet de commandes. Le niveau de ce dernier est toutefois jugé moins favorablement que le mois dernier, compte tenu de la saison.

Dans le commerce, les perspectives de commandes auprès des fournisseurs ont été revues nettement à la hausse.

Le recul de l'indicateur dans les services aux entreprises trouve, quant à lui, son origine dans des attentes plus réservées des chefs d'entreprise concernant la demande générale du marché et, plus encore, leur activité propre. Il n'en reste pas moins que le niveau d'activité actuel continue d'être apprécié de manière plus positive.

La courbe synthétique globale lissée, qui reflète la tendance conjoncturelle sous-jacente, se replie encore.

Enfin, les résultats de l'enquête trimestrielle sur les capacités de production dans l'industrie manufacturière font état, après la très lourde chute enregistrée en avril, d'une timide remontée du taux d'utilisation des capacités de production qui s'est établi à 73,3 % en juillet, contre 73,0 % précédemment.

Indicateurs conjoncturels

Courbe synthétique brute Courbe synthétique lissée1 juin juillet Variation en Variation en 2020 2020 points points Industrie manufacturière -30,6 -17,7 12,9 -6,0 Services aux entreprises -5,1 -8,1 -3,0 -6,9 Construction -7,3 -1,5 5,8 -2,4 Commerce -22,7 -17,9 4,8 -4,0 Courbe synthétique globale -22,9 -13,9 9,0 -3,0

1 Par rapport à la courbe brute, la courbe lissée affiche un retard de deux mois pour la courbe globale et de quatre mois pour les branches d'activité. Ceci implique que l'indicateur lissé global reflète davantage les évolutions récentes - et donc les remontées des derniers mois - que les indicateurs lissés par branche.

Source: BNB.