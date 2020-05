Banque nationale de Belgique : Communiqué de presse - Compte satellite des institutions sans but lucratif (2009-2017)PDF

Si on considère l'emploi comme un indicateur du poids de la sphère associative dans l'économie de chacune des régions, il apparaît que les ISBL occupent une place relative identique en Région flamande et en Région wallonne (respectivement 12,8 % et 12,7 % de l'emploi salarié de chaque région), qui est plus élevée qu'en Région de Bruxelles-Capitale (11,4 %).

DIMENSION REGIONALE DU COMPTE SATELLITE DES ISBL (2017)

Région de Région Région Bruxelles- flamande wallonne Capitale Nombre d'ISBL couvertes par le compte satellite (unités)(1) 5 165 6 109 7 167 Rémunérations des salariés en millions d'euros 3 856,8 12 315,0 5 390,1 Emploi salarié en milliers de personnes 70,5 294,7 132,2 dont : Santé humaine et action sociale 34,0 224,7 92,0 Services marchands 7,7 38,8 16,3 Organisations associatives diverses 18,0 13,8 10,3 en pourcentage de l'emploi salarié de la région (2) 11,4 12,8 12,7

Source: ICN.

(1) La population visée ici est strictement limitée aux ISBL occupant du personnel salarié. Ainsi, les ISBL n'occupant pas de personnel salarié mais déposant des comptes annuels auprès de la Centrale des bilans ne sont pas retenues dans ce tableau. De plus, une ISBL qui dispose d'établissements dans plusieurs régions est comptabilisée dans chacune des régions concernées. Pour ces raisons, le nombre total d'ISBL repris dans le présent tableau diffère de celui présenté dans le tableau précédent.

(2) Sur la base des chiffres d'emploi régionaux publiés en février 2020.

Complément d'information méthodologique

Par « compte satellite », on entend un ensemble de tableaux statistiques cohérents avec le cadre central des comptes nationaux, mais dans lequel une approche spécifique peut être adoptée et des éléments qui ne sont pas repris dans les comptes nationaux peuvent être ajoutés, afin de décrire la réalité économique d'un autre point de vue. Contrairement aux comptes nationaux centraux, les comptes satellites sont établis sur une base volontaire, et non obligatoire, par les instituts statistiques.

Le compte satellite des ISBL est élaboré sur la base d'une méthodologie approuvée par les Nations Unies. La population des ISBL comporte principalement les unités du secteur privé qui, d'une part, occupent du personnel salarié et/ou déposent des comptes annuels auprès de la Centrale des bilans et, d'autre part, adoptent la forme juridique d'association sans but lucratif (ASBL) ou une forme juridique sans but de lucre plus particulière (fondation, union professionnelle, etc.). Les associations de fait qui emploient du personnel et qui ne poursuivent pas un but de lucre (syndicats, entre autres) font également partie de la population suivie. En revanche, les associations appartenant au secteur des administrations publiques en sont exclues.

Diverses sources de données sont combinées afin de constituer le compte satellite des ISBL. Les comptes annuels déposés par les plus grandes associations auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique constituent une source privilégiée. Cette information est complétée par les résultats de l'enquête structurelle auprès des ISBL ainsi que par des méthodes d'extrapolation, notamment pour couvrir les plus petites ISBL qui ne doivent pas déposer de comptes annuels.

Le compte satellite des ISBL étant établi en cohérence avec le cadre central des comptes nationaux, les adaptations méthodologiques apportées à la dernière publication de ceux-ci en octobre 2019 ont été entièrement répercutées dans cette nouvelle édition.