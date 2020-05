Banque nationale de Belgique : Communiqué de presse - ICN - Agrégats trimestriels (2020-I)PDF

La demande extérieure s'est, elle aussi, sensiblement contractée. Le repli des exportations a atteint 3,8 %, tandis que celui des importations s'est avéré encore plus marqué (-4,7 %), de sorte que les exportations nettes de biens et de services ont contribué positivement (+0,8 point de pourcentage) à l'évolution du PIB.

Par rapport au trimestre précédent, la valeur ajoutée a régressé de 2,7 % dans l'industrie, de 5,1 % dans la construction et de 3,2 % dans les services. C'est principalement la branche d'activité « commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles ; transport et entreposage ; hébergement et restauration » au sein du secteur des services qui a contribué au repli de l'activité économique. Sur une base trimestrielle, cette branche d'activité a chuté de 7,2 %, entraînant une contribution négative à la croissance économique de 1,2 point de pourcentage.

non-renouvellement des contrats temporaires tels que ceux des intérimaires, des travailleurs occasionnels, des flexi-travailleurs et des étudiants-jobistes. Les branches d'activité où l'on rencontre le plus fréquemment ce type de contrats sont donc les plus touchées, à savoir l'horeca, les services aux entreprises (qui comprennent les sociétés d'intérim) et les autres activités de services.

Par rapport à l'estimation flash du 29 avril 2020, les chiffres de croissance publiés sont beaucoup plus précis. Les principales données administratives (à savoir les données de la TVA, celles relatives à la production industrielle, etc.) étaient disponibles dans une même mesure, comme il est d'usage avec l'estimation à 60 jours du PIB d'un trimestre déterminé. Les principales incertitudes découlant de la pandémie dans cette estimation se situent actuellement sur le front de la production non marchande et des composantes de l'optique des dépenses, pour lesquelles les informations disponibles étaient encore assez limitées et pour lesquelles les méthodes d'estimation traditionnels n'étaient pas toujours applicables. C'est à ce niveau que des révisions plus importantes sont possibles à l'avenir et, dès lors, également au niveau du PIB.

En ce qui concerne la correction des variations saisonnières des séries, les récentes directives d'Eurostaten la matière ont été suivies afin d'estimer l'impact du COVID-19 aussi précisément que possible.