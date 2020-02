Banque nationale de Belgique : Communiqué de presse - ICN - Comptes régionaux (2017-2018) PDF

2

En Flandre, le regain de santé du commerce (GG), ainsi que la progression renouvelée des services spécialisés aux entreprises (MA), des activités de services administratifs et de soutien (NN) et des activités informatiques et services d'information (JC) ont nettement contribué à la croissance régionale. À l'inverse, l'agriculture (AA) et l'industrie (C), affectée par les mauvaises performances des activités de cokéfaction et de raffinage (CD), ont le plus grevé la croissance.

En Wallonie, l'industrie pharmaceutique (CF) est restée une composante particulièrement dynamique, enregistrant la plus grande contribution à la croissance. Notons également les évolutions favorables du commerce (GG) et des activités informatiques et services d'information (JC). La tendance baissière observée dans l'agriculture (AA) et dans la fabrication de machines et d'équipement (CK) a le plus affecté la croissance négativement.

L'emploi total progresse de manière légèrement moins prononcée qu'en 2017 dans les trois régions

En 2018, l'emploi total a augmenté de 1,7 % en Flandre (-0,1 point de pourcentage), 1,1 % en Wallonie (-0,4 point de pourcentage) et 0,6 % à Bruxelles (-0,3 point de pourcentage). 72,1 % de l'accroissement de l'emploi total (65 700 personnes) a eu lieu en Flandre, contre 20,9 % en Wallonie et 6,6 % à Bruxelles. Bruxelles a enregistré une croissance plus soutenue du nombre d'indépendants par rapport aux deux autres régions, comme ce fut le cas les deux années précédentes. La Flandre et la Wallonie affichent, quant à elles, une progression plus marquée de l'emploi salarié comparé à Bruxelles sur la même période.

ACTIVITÉ ET EMPLOI TOTAL

(% de variation annuelle)

Bruxelles Flandre Wallonie

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

0.0%

-0.5%

-1.0%

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Valeur ajoutée en volume

Emploi total

Source : ICN.

Note technique

Révision méthodologique

Cette version des comptes régionaux intègre tous les changements méthodologiques réalisés au niveau national dans le cadre de la révision méthodologique d'octobre 2019. Une telle révision (« benchmark revision ») a lieu en principe tous les cinq ans, conformément aux recommandations émises par Eurostat, et s'inscrit dans le cadre des procédures normales d'amélioration des statistiques. À cela s'ajoute une révision méthodologique propre aux comptes régionaux (changement de la clé pour répartir les données des entreprises ayant des établissements dans plusieurs arrondissements et changement de la répartition régionale de la valeur ajoutée du secteur des institutions financières). Une brochureexpliquant la nature et l'incidence des principaux changements mis en œuvre est disponible sur le site de la Banque nationale de Belgique.

Version du fichier des établissements de l'ONSS

Les estimations de la dernière année, en l'occurrence 2018, reposent sur le fichier des établissements de l'ONSS de l'année 2018, 1er et 2e trimestre. Dans les branches d'activité pour lesquelles les informations proviennent en grande partie de l'ONSSAPL, la structure de 2017 a été conservée intégralement.