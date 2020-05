Banque nationale de Belgique : Communiqué de presse - Indicateur de confiance des consommateurs (2020-05)PDF

Deux questions additionnelles « COVID-19 »

L'enquête auprès des consommateurs a été enrichie depuis le mois d'avril de deux questions spécifiquement axées sur les conséquences de la crise du COVID-19 sur la situation financière des ménages. La première porte sur la perte de revenus potentielle liée à la crise, tandis que la seconde a trait à l'ampleur du coussin d'épargne dont les consommateurs disposent pour assurer leur subsistance.

Ces deux questions additionnelles ne sont pas intégrées dans l'indicateur de confiance des consommateurs.

Question 1« Votre ménage souffre-t-il d'une perte de revenus en raison de la crise ? »

Près des trois quarts des personnes interrogées en mai estiment qu'elles n'encourent aucune perte de revenus, ou seulement des pertes limitées à 10 % ; 13 % mentionnent une perte de revenus comprise entre 10 et 30 % et 12 % une perte supérieure à 30 %, des résultats très proches de ceux récoltés en avril. Il ressort clairement que, parmi les répondants, les indépendants sont les plus touchés par les pertes de revenus : 45 % des indépendants encourent une perte de revenus excédant 30 % ; pour plus de la moitié d'entre eux, la perte est même supérieure à 50 %. En partie touchés par les mesures de chômage temporaire, les salariés se trouvent dans une situation moins défavorable, 12 % d'entre eux perdant au moins 30 % de leurs revenus. Les plus préservés, au niveau de leurs revenus, sont les pensionnés et les autres catégories de personnes inactives qui bénéficient de revenus « garantis ».

Question 2« Pendant combien de temps votre ménage dispose-t-il d'un coussin d'épargne pour couvrir les dépenses nécessaires (loyer, achats, etc.) et pour assurer votre subsistance ? »

Mai 2020 p.m. avril 2020 Moins de 1 mois 11 % 11 % De 1 à 3 mois 20 % 20 % De 3 à 6 mois 16 % 69 % Plus de 6 mois 53 %

Le choix de réponses a été élargi afin de pouvoir isoler la proportion de ménages disposant d'une épargne suffisante pour couvrir ses dépenses de subsistance pendant au moins six mois : un peu plus d'un ménage sur deux ayant répondu à l'enquête se situe dans ce cas. À l'opposé, pour 1 ménage sur 10 environ, l'épargne disponible ne permet même pas d'absorber un mois de dépenses de base.

Mise en perspective de la perte de revenus et de l'importance du coussin d'épargne

Entre les deux enquêtes, la proportion des deux groupes de ménages épinglés comme étant les plus vulnérables ou les plus préservés n'a que peu évolué. En effet, 54 % des ménages interrogés en mai (contre 53 % en avril) prévoient une perte de revenus de maximum 10 %, tout en disposant d'une épargne couvrant au moins trois mois de dépenses.

l'opposé, 11 % des ménages interrogés ce mois-ci (contre 12 % en avril) sont extrêmement vulnérables, dans la mesure où ils s'attendent à perdre au moins 10 % de leurs revenus, tout en disposant d'un coussin d'épargne limité à maximum trois mois de dépenses de subsistance.

Pourcentages du total des répondants Mai 2020 p.m. avril 2020 Ménages les plus vulnérables (*) 11 % 12 % Ménages les plus préservés (**) 54 % 53 %

Ménages encourant au moins 10 % de pertes de revenus et bénéficiant d'un coussin d'épargne de maximum trois mois. (**) Ménages encourant au maximum 10 % de pertes de revenus et bénéficiant d'un coussin d'épargne de minimum trois mois.