Banque nationale de Belgique : Communiqué de presse - Statistique du commerce extérieur (2019-11) PDF

Institut des comptes nationaux

2020-02-14

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Diminution des importations et des exportations en novembre 2019

les importations reculent plus que les exportations

la balance commerciale s'améliore par rapport à novembre 2018

En novembre 2019 (tableau 1), les exportations de la Belgique (€ 32,3 milliards) ont diminué de 4,1 % par rapport à novembre 2018, les importations ont quant à elles cédé 8,6 % (€ 30,7 milliards). Le solde commercial positif est de € 1,5 milliard en novembre 2019, comparé à une balance en équilibre en novembre de l'année précédente.

Tant la baisse des importations que des exportations se situe surtout vis-à-vis des pays voisins comme la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Les produits les plus touchés par le recul, tant pour les importations que pour les exportations de la Belgique ont été les produits minéraux, les produits des industries chimiques et les métaux. Les exportations de matériel de transport ont bien progressé.

Les chiffres cumulés pour les onze premiers mois de 2019 indiquent un affaiblissement du commerce extérieur des marchandises: statu quo pour les exportations et diminution pour les importations (-0,9 %) par rapport à la période correspondante de l'année précédente. Ceci a toutefois pour conséquence une amélioration de la balance commerciale, qui passe ainsi d'un excédent de € 12,4 milliards pour les onze premiers mois de 2018 à un excédent de € 15,8 milliards pour la période correspondante de 2019. Les produits ayant enregistré la plus forte croissance pendant cette période sont les produits chimiques et le matériel de transport.

Au cours des trois derniers mois (tableau 2), les prix à l'exportation ont régressé et ceux à l'importation sont restés globalement stables. Les volumes négociés se sont inscrits en hausse à l'exportation et en baisse à l'importation. Ceci conduit à un effet positif sur le taux de couverture et à un effet négatif sur les termes de l'échange.

Remarque : La Grande-Bretagne a quitté l'UE le 31 janvier 2020 à minuit, les conséquences statistiques du Brexit sur les publications du commerce extérieur ne seront visibles qu'à partir de la publication portant sur le mois de février 2020. Cette publication paraitra le 15 mai 2020. Le total de l'UE comprendra donc également le commerce avec la Grande- Bretagne dans toutes les publications qui paraitront avant cette date, vu que ces publications se rapportent au commerce ayant eu lieu avant et jusqu'en janvier 2020.