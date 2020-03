Banque nationale de Belgique : Communiqué de presse - Statistique du commerce extérieur (2019-12) PDF

Institut des comptes nationaux

2020-03-16

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Janvier 2020 : diminution des importations et exportations des biens

Ce communiqué de presse décrit l'évolution du commerce des biens (en valeur) de et vers la Belgique au mois de janvier 2020. Ce commerce en valeur est disponible un mois plus tôt que celui en volume et montre dès lors une première image conjoncturelle du commerce des biens entre la Belgique et le reste du monde. Les chiffres enregistrent le total du commerce des biens (concept communautaire), dans lesquels le commerce des non-résidents via la Belgique n'est pas déduit comme dans le concept national. Toutes les données sont disponible sur NBB.Statet plus de détails sur les catégories de produits sont disponibles sur NBB.be.

Grapique 1 - Evolution du de l'importation et de l'exportation des biens en valeur1

40

30

20

10

0

‐10

‐20

‐30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Invoer Uitvoer

Source : ICN

Pourcentage de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l'année précédente

D'une manière générale, la croissance du commerce des biens diminue depuis mi 2018. En Janvier 2020 la diminution de la valeur des imports (moyenne trimestrielle) diminue même de 4,1 % par rapport à janvier 2019, l'export diminuant lui de 1,2 %. Janvier est donc le sixième mois consécutif pour lequel, suivant la moyenne trimestrielle, une croissance négative est observée tant pour les importations que pour les exportations, ce qui en périodes récentes de croissance négative, n'était plus arrivé depuis 2009 pendant la crise financière. Ces diminutions sont établies avant l'incidence du coronavirus sur l'économie mondiale.

Le ralentissement se situe principalement par rapport aux partenaires commerciaux en Europe. D'une façon générale, les importations intra UE de la Belgique (-5,7 %) diminuent plus fortement que les exportations (- 2,0 %). Le commerce avec l'Afrique et les exports vers l'Australie diminuent également. Cependant le commerce avec les USA et la chine reste vigoureux avec une croissance robuste des exportations vers les USA (+8,4 %) et vers la Chine (+13,7 %).