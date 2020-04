Banque nationale de Belgique : Communiqué de presse - Statistique du commerce extérieur (2020-01)PDF

Institut des comptes nationaux

2020-04-15

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Février 2020 : Léger rétablissement de la croissance des importations et exportations de biens

Ce communiqué de presse décrit l'évolution du commerce de biens (en valeur) depuis et vers la Belgique. Le commerce en valeur est disponible un mois plus tôt que celui en volume et donne dès lors une première image conjoncturelle du commerce de biens entre la Belgique et le reste du monde. Les chiffres portent sur le total du commerce de biens (concept communautaire), dans lequel le commerce de biens des non-résidents transitant par la Belgique n'est pas déduit comme dans le concept national. Les données sont disponibles sur NBB.Statet de plus amples détails par catégorie de produits sont fournis sur NBB.be.

partir de cette publication, le Royaume-Uni n'est plus comptabilisé dans les totaux de l'UE. Le Royaume-Uni ayant officiellement quitté l'UE le 31 janvier (moyennant une période de transition), les totaux de l'UE sont présentés, à compter de la publication des chiffres de février 2020, comme la somme des échanges commerciaux entre la Belgique et les 26 autres États membres de l'UE. Le commerce avec le Royaume-Uni entre dans la rubrique « pays tiers ».

Graphique 1 - Évolution des importations et exportations de biens en valeur1

40 30 20 10 0 1,2 -1,4 -10 -20 -30 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Importations Exportations

Source : ICN.

1 Pourcentage de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

En février 2020 on note un léger redressement de la croissance des importations et exportations des biens. Il faut signaler que ces chiffres sont antérieurs à l'incidence que le coronavirus aura sur l'activité économique. Les mesures ayant les plus grands impacts sur l'économie n'ont été prises qu'en mars 2020, tant en Belgique que chez la plupart de nos partenaires commerciaux. En février 2020, la valeur des exportations (moyenne trimestrielle) a augmenté de 1,2 % par rapport à février 2019. Les importations ont quant à elles pendant cette période diminué de 1,4 %, mais cette diminution est moins marquée que lors des mois précédents

Le rebond du commerce se situe principalement par rapport à nos partenaires commerciaux en Asie et en Amérique. La croissance des exportations vers la Chine (+35 %) et vers les Etats-Unis (+26 %) est particulièrement forte. Le chiffre