Banque nationale de Belgique : Communiqué de presse - Statistique du commerce extérieur (2020-02)PDF

Le ralentissement du commerce s'est principalement opéré par rapport aux partenaires commerciaux en Europe. Les échanges commerciaux avec l'Asie et l'Amérique, et en particulier les exportations vers ces continents, sont demeurés robustes. Le chiffre relatif à la Chine se démarque, étant donné que l'économie chinoise a déjà dû faire face à l'éclosion du coronavirus en février. Si on considère uniquement le mois de mars et non la moyenne trimestrielle, on constate une nouvelle fois un affaiblissement des importations depuis la Chine (-11 %) et un statu quo des exportations. S'agissant du commerce avec les États-Unis, on observe une croissance relativement solide, qui s'est même encore poursuivie en mars.

En ce qui concerne les catégories de produits, seul le commerce des produits chimiques a enregistré une forte croissance. Toutes les autres branches d'activité importantes se sont repliées.

Tableau 1 - Importations et exportations de biens (en valeur), mars 2020 : répartition géographique

Croissance1 Poids² Contribution à la croissance³ Importations Exportations Importations Exportations Importations Exportations Monde -5,2 -2,6 100,0 100,0 -5,2 -2,6 Europe -7,5 -5,0 70,9 76,0 -5,4 -3,9 UE4 -7,9 -4,8 59,2 63,7 -4,8 -3,1 Allemagne -10,4 -11,0 13,0 17,0 -1,4 -2,0 France -9,4 -8,1 9,2 13,4 -0,9 -1,1 Pays-Bas -12,6 -8,1 16,0 11,0 -2,2 -1,0 Royaume-Uni4 -19,5 -13,6 3,9 7,5 -0,9 -1,2 Afrique -2,9 5,2 2,6 3,2 -0,1 0,2 Amerique 6,3 17,6 11,4 10,2 0,6 1,5 USA 3,3 26,6 7,6 7,7 0,2 1,6 Asie -3,0 -2,3 14,8 9,2 -0,4 -0,2 Chine 1,4 24,4 4,4 2,0 0,1 0,4 Australie et Océanie 15,6 7,7 0,3 0,6 0,0 0,0

Source : ICN.

Pourcentage de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l'année précédente. Part dans le total des importations et exportations. Contribution au pourcentage de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l'année précédente. À compter de la confection des chiffres du mois de février 2020, le Royaume-Uni n'est plus compris dans les agrégats de l'UE.

Tableau 2 - Importations et exportations de biens (en valeur), mars 2020 : répartition par catégorie de produits1

Croissance² Poids³ Contribution à la croissance Importations Exportations Importations Exportations Importations Exportations Total -5,2 -2,6 100 100 -5,2 -2,6 Produits chimiques 6,4 11,0 25,5 28,9 1,4 2,8 Matériel de transport -9,7 -5,6 13,4 11,9 -1,4 -0,7 Machines et matériel électrique -3,2 -0,4 13,5 10,7 0,9 0,2 Produits minéraux -19,4 -15,5 11,2 7,4 -2,5 -1,3 Métaux communs -12,1 -16,4 6,6 7,0 -0,9 -0,9 Plastique et caoutchouc -10,6 -6,6 5,2 8,0 -0,6 -0,5 Alimentation et boisson -1,1 1,4 4,0 5,8 0,0 0,1 Métaux précieux 1,2 -22,4 4,0 3,4 0,0 -0,9 Textile -11,4 -7,8 2,8 3,3 -0,3 -0,3

Source : ICN.

Catégories de produits dont le poids moyen dans les importations et les exportations est le plus important. Pourcentage de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l'année précédente. Part dans le total des importations et exportations.

4 Contribution au pourcentage de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l'année précédente.