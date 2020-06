Banque nationale de Belgique : Communiqué de presse - Statistique du commerce extérieur (2020-03)PDF

Institut des comptes nationaux

2020-06-15

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Liens:

Publication

NBB.Stat

Information générale

Avril 2020 : La crise du COVID-19 entraîne une chute sans précédent des importations (-28,8 %) et des exportations (-24,0 %) de biens

Ce communiqué de presse décrit l'évolution du commerce de biens (exprimé en valeur) depuis et vers la Belgique.

Depuis le début de la crise sanitaire, le mois d'avril 2020 est le premier mois complet sur lequel les mesures prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et qui ont le plus grand impact sur l'économie ont fait effet, tant en Belgique que chez la plupart de nos partenaires commerciaux. Par rapport à la situation qui prévalait en avril 2019, les premières estimations provisoires pour avril 2020 font état d'une baisse historique (-24,0 %) des exportations et d'une chute encore plus importante (-28,8 %) des importations. En mars 2020, mois durant lequel les mesures prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ne l'ont été que durant la seconde quinzaine du mois, les baisses étaient demeurées relativement limitées, tant pour les exportations (-6,1 %) que pour les importations (-8,8 %). De tels chiffres négatifs n'avaient plus été enregistrés depuis le creux de la crise financière de 2008 : en avril 2009, les exportations avaient chuté de 26,1 % et les importations de 28,4 %.

Les statistiques portent sur le total du commerce de biens (concept communautaire), dans lequel le commerce de biens des non-résidents transitant par la Belgique n'est pas déduit comme dans le concept national. Les données sont disponibles sur NBB.Stat et de plus amples détails par catégorie de produits sont fournis sur NBB.be.

La moyenne trimestrielle de la valeur des exportations de biens pour les mois allant de février à avril 2020 a reculé de 9,4 % par rapport à la période correspondante de 2019. Au cours de cette période, les importations ont même diminué de 12,8 %.

Graphique 1 - Évolution des importations et exportations de biens en valeur1

40 30 20

10

0

-10

-20 -30

-9,4 -

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ImportationExportations

Source : ICN.

1 Pourcentage de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l'année précédente

Communication boulevard de Berlaimont 14 tél. + 32 2 221 46 28 N° d'entreprise: 0203.201.340 Banque nationale de Belgique s.a. 1000 Bruxelles www.nbb.be RPM Bruxelles

2

Le tableau 1 montre que, exception faite des exportations vers les États-Unis et vers la Chine, le commerce s'est contracté presque partout.

Pour ce qui est du mois d'avril, nous constatons que les échanges à un an d'écart avec les États-Unis et avec la Chine n'ont pas été préservés : respectivement -22,6 et -15,3 % pour les exportations vers et les importations depuis les États-Unis, et -8,0 % pour les importations en provenance de Chine. Les exportations vers la Chine sont néanmoins restées robustes en avril (+23,4 %).

En ce qui concerne l'évolution de la moyenne trimestrielle par catégorie de produits (cf. tableau 2), seuls le commerce de produits chimiques et le secteur de l'alimentation ont encore enregistré une croissance positive. Les autres grandes branches d'activité se sont toutes affichées en recul. Les produits minéraux et le matériel de transport ont plus particulièrement été lourdement touchés.

En avril 2020, les produits minéraux, dont le pétrole et le gaz représentent la part la plus importante, ont chuté de pas moins de 48,1 et 50,0 % respectivement pour les exportations et les importations. Cela reflète à la fois la réduction des volumes et la forte chute des prix. S'agissant du matériel de transport, les chiffres se sont révélés carrément dramatiques, puisque les baisses ont atteint, respectivement, 71,3 % pour les exportations et 66,7 % pour les importations. La même conclusion vaut pour les diamants et les métaux précieux, qui ont enregistré des reculs similaires. Le seul point positif est venu des produits chimiques, dont les importations se sont quasiment stabilisées (+0,9 % en avril par rapport au mois correspondant de 2019), tandis que les exportations ont même progressé (+15,3 %). L'industrie chimique a bien résisté tout au long de la période durant laquelle le COVID-19 a sévi.

Tableau 1 - Importations et exportations de biens (en valeur), avril 2020 : répartition géographique

Croissance1 Poids² Contribution à la croissance³ Importations Exportations Importations Exportations Importations Exportations Monde -12,8 -9,4 100,0 100,0 -12,8 -9,4 Europe -14,7 -11,4 70,6 75,7 -10,6 -8,8 UE4 -15,2 -10,8 59,0 63,8 -9,2 -7,0 Allemagne -15,8 -11,9 13,0 17,3 -2,1 -2,1 France -22,1 -16,3 9,1 13,1 -2,2 -2,3 Pays-Bas -25,1 -12,8 14,9 11,4 -4,4 -1,5 Royaume-Uni4 -26,7 -19,3 3,9 7,2 -1,2 -1,6 Afrique -13,1 -8,9 2,5 3,1 -0,3 -0,3 Amérique -0,2 13,4 12,3 10,8 0,0 1,2 USA -1,2 17,4 8,4 8,0 -0,1 1,1 Asie -12,7 -11,8 14,3 9,2 -1,8 -1,1 Chine -6,0 22,1 4,2 2,3 -0,2 0,4 Australie et Océanie -7,2 -3,8 0,3 0,5 0,0 0,0

Source : ICN.

1 Pourcentages de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

2 Part dans le total des importations et exportations.

3 Contribution au pourcentage de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

4 À compter de la confection des chiffres du mois de février 2020, le Royaume-Uni n'est plus compris dans les agrégats de l'UE.

Communication boulevard de Berlaimont 14 tél. + 32 2 221 46 28 N° d'entreprise: 0203.201.340 Banque nationale de Belgique s.a. 1000 Bruxelles www.nbb.be RPM Bruxelles

3

Tableau 2 - Importations et exportations de biens (en valeur), avril 2020 : répartition par catégorie de produits1

Croissance² Poids³ Contribution à la croissance4 Importations Exportations Importations Exportations Importations Exportations Total -12,8 -9,4 100 100 -12,8 -9,4 Produits chimiques 6,6 15,9 27,2 31,2 1,5 3,9 Matériel de transport -28,6 -27,8 11,9 10,3 -4,2 -3,6 Machines et matériel électrique -13,1 -7,4 13,5 10,7 0,9 0,2 Produits minéraux -32,2 -28,6 10,1 7,0 -4,2 -2,5 Métaux communs -17,5 -21,9 6,8 6,9 -1,3 -0,9 Plastique et caoutchouc -13,1 -9,4 5,6 8,2 -0,7 -0,8 Alimentation et boisson 3,8 0,7 4,5 6,2 0,1 0,0 Métaux précieux -19,1 -41,6 3,2 2,8 -0,7 -1,8 Textile -16,1 -22,4 2,7 2,9 -0,5 -0,7

Source : ICN.

1 Catégories de produits dont le poids moyen dans les importations et les exportations est le plus important.

2 Pourcentages de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

3 Part dans le total des importations et exportations.

4 Contribution au pourcentage de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l'année précédente.