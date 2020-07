Banque nationale de Belgique : La BNB demande aux établissements de crédit et aux (ré)assureurs belges de s'abstenir provisoirement de distribuer des dividendes

En raison de l'incertitude persistante entourant l'incidence à court et à long terme du COVID-19 et du renforcement d'importants risques à la baisse, le maintien d'un secteur financier robuste par des réserves de fonds propres suffisantes demeure particulièrement important. Ces réserves doivent, le cas échéant, être utilisées prioritairement pour absorber les pertes et garantir la continuité de l'intermédiation financière, notamment l'octroi de crédits et les activités d'assurance en faveur de l'économie réelle.

Dans ce contexte, le Comité européen du risque systémique (CERS) a publié le 27 mai dernier une recommandation appelant les autorités prudentielles compétentes concernées à prendre les mesures nécessaires pour notamment suspendre les distributions de dividendes au moins jusqu'au 1er janvier 2021. Dans sa recommandation du 27 juillet 2020, la BCE a, en tant qu'autorité de contrôle prudentielle, suivi cette recommandation.

En sa qualité d'autorité de contrôle microprudentielle et macroprudentielle, la BNB prolonge sa recommandation précédente à l'attention des établissements financiers belges (établissements de crédit et entreprises d'assurance et de réassurance soumis à son contrôle)[1] de suspendre leurs distributions de dividendes prévues, et ce au moins jusqu'au 1er janvier 2021. En outre, elle réitère son appel en faveur d'une attitude prudente et conservatrice en matière de rémunération variable et de participation aux bénéfices. Ainsi, elle donne suite à la recommandation du CERS du 27 mai 2020 (ESRB/2020/07).

Les informations détaillées à ce sujet sont disponibles en cliquant sur les liens suivants :

[1] Pour des raisons macroprudentielles, cette communication s'applique à l'ensemble des établissements de crédit et des entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge.